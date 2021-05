Honor do të zbulojë serinë Play 5 më 18 maj

Marka e njohur, Honor planifikon të prezantojë pajisje nga seria Play 5 më 18 maj.

Të martën, ne do të shohim një pajisje me katër kamera të pasme dhe një ekran OLED me një dhëmb që strehon një aparat fotografik 16 MP.

Renderuesi i Honora Play 5 u publikua në rrjetin social kinez, Weibo pasi një render tjetër i një pajisje me kamera të ndryshme u shfaq pak më herët, por ndoshta janë dy telefona të ndryshëm nga e njëjta seri, përkatësisht Honor Play 5 dhe Honor Play 5 Pro, raporton gsmarena.

Të dy pajisjet do të kenë një kamerë kryesore 64 MP, dhe për të paktën njërën prej tyre përmendet një ekran 6.53 inç OLED Full HD + dhe një procesor Dimensity 800U.

Pajisja raportohet të jetë e hollë, trashësia e saj do të jetë vetëm 7.46 mm dhe pesha e saj do të jetë 179 gram. Pritet të ketë 8 GB RAM dhe 128 GB memorie të brendshme, si dhe një fole microSDXC.

Përmendet gjithashtu bateria 3,800 mAh.