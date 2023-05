Hoxha shqiptar nga Kosova fjalim e lutje në senatin e New Yorkut

Ai në fillim të fjalimit tregoi se 50 vjet më parë nuk e kishte imagjinuar se do të mbante një fjalim të tillë

“Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Unë si hoxhë, djali i një fermeri shqiptar që jetoi në një vend shumë larg nga këtu, në ish-jogusllavi, para 50 vjetëve nuk kisha gjë tjetër më shumë sesa shpresën dhe lutjet e të atit. Tani Zoti ma mundësoi të jem këtu, në vendin me të nderuar në shtetin e NewYorkut, t’i bëj lutjet me të sinqerta tek Zoti dhe ta shprehi mirënjohjen senatorët”, u shpreh ai.

Prapaskenat si erdhi deri tek mbajtja e këtij fjalimi në senatin e New York-ut, për Tëvë1 i ka treguar vet imami Tahir Kukaj.

“Ftesa erdhi nga senator, Jessica Spenton, është senator e New Yorkut, në vendin ku jetoj quhet Staten Island, pjesë e NYC. Ishte e caktuar para 1 muaj dite, vinte në kohën kur përfundonte aprovimi i buxhetit, apo aspekti financiar të shtetit të NewYorkut”, shprehet ai.

Hoxha shqiptar, thotë se gjatë fjalimit para senatorëve, iu kujtuan edhe lutjet e babait, tashmë të ndjerë.

“ Vi nga një familje me traditë shqiptar dhe fetare, një prind që kishte dëshirë dhe shpresë që djali I tij të jetë imam i suksesshëm, dhe lutja e tij ishte përherë kjo. Thashë që brenda 50 viteve dëshira prindit tim, Mustafës, që djali i tij të jetë imam i suksesshëm kurorëzohet me fjalimin tim në senatin e New Yorkut”

Imami nga Kosova, thotë se u takua edhe me vet presidentin aktual të SHBA-së, Joe Biden.

“Unë jam edhe kapelan i Policisë së NY, jam taku me Bidenin, ishte një përshëndetje e shkurtë, jo ndonjë bisede e gjatë”, tregon Kukaj.

Në fund të vitit 2022, Tahir Kukaj nga organizata kryesore mediatike në New York “City & State” u listua si i 94-i në mesin e prijësve fetarë me ndikimin më të madh në New York.

Kronika e realizuar nga gazetari Fidan Zejnullahu.