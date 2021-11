Humbja e peshës: A duhet të shmangni qumështin gjatë dietës?

Qumështi përbëhet nga yndyra të ngopura dhe kalori të larta, dy faktorë të rëndësishëm që nuk mund të injorohen kur bëhet fjalë për humbjen e peshës. Por qumështi nuk ndikon në shtimin e peshës, në fakt, do t’ju ndihmojë vetëm të humbni disa kilogramë, shkruan News18.

Qumështi është një burim i shëndetshëm i proteinave me cilësi të lartë, që është lëndë ushqyese e nevojshme për ndërtimin dhe rritjen e muskujve. Ai gjithashtu ka një sasi të mjaftueshme të lëndëve ushqyese si kalcium, zink, magnez, vitaminë B12 dhe vitaminë D.

Këto lëndë ushqyese mund të ndihmojnë në forcimin e kockave, rritjen e metabolizmit dhe rritjen e imunitetit. Prandaj, nuk është e dëmshme të konsumoni qumësht në sasi të kufizuar çdo ditë edhe nëse jeni në dietë.

Me kalimin e viteve, disa studime kanë sugjeruar që njerëzit që ndjekin një dietë të pasur me produkte qumështi e menaxhojnë më mirë peshën e tyre. Për më tepër, konsumimi i kalciumit mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të tjera si obeziteti, diabeti i tipit 2, sindroma metabolike dhe madje edhe sëmundjet kardiovaskulare.

Në fund të fundit është se nëse po përpiqeni të humbni disa kilogramë, nuk ka nevojë të hiqni qumështin ose produktet me bazë qumështi nga dieta juaj. Është një pjesë thelbësore e një diete të ekuilibruar dhe 1 filxhan qumësht do t’ju mbajë energjikë. Shmangni qumështin vetëm nëse jeni intolerant ndaj laktozës dhe njerëz të tillë mund të zgjedhin produkte me bazë bimore si qumështi i sojës dhe arrave.