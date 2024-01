Hunda ju është bllokuar, por nuk jeni i ftohur: Ndoshta bëhet fjalë për këtë sëmundje

Djegësira e stomakut që kthehet në ezofag mund të shkaktojë shumë probleme, një prej të cilave është bllokimi i hundës

Nëse zgjoheni shpesh me hundë të bllokuar dhe nuk është problem me alergji apo ftohje, mund të keni problem me djegësirën e stomakut që kthehet në ezofag.

Vështirësia në frymëmarrje ju privon nga gjumi cilësor dhe ju pengon në punët e përditshme. Megjithatë, shumica nuk e dinë se problemi nuk është vetëm në sistemin e frymëmarrjes, por mund të jetë edhe në sistemin tretës.

Po – problemi mund të jetë në atë që hani.

Refluksi gastroezofageal është fajtori

Një vakt i madh para gjumit, ushqimi shumë pikant ose fruta të tharta mund të ndikojnë në frymëmarrjen tuaj.

Fajtori është shpesh një gjendje ku acidi i stomakut kthehet në ezofag për shkak të rritjes së prodhimit të acidit të stomakut. Është sëmundja e refluksit gastroezofageal (GERD).

Urthi është simptoma kryesore. Kjo mund të bëjë që mukusi nga hunda të rrjedhë në fyt. Së bashku me hundën e mbytur, është edhe shkaku i kollës kronike dhe shtrëngimit në organet e sipërme të frymëmarrjes.

Simptomat e GERD

Më shpesh shfaqen menjëherë pas një vakti dhe nëse i vëreni disa herë në javë, është një problem kronik që duhet trajtuar.

▪ vështirësi në gëlltitje,

▪ dhimbje të fytit dhe dhimbje të fytit,

▪ ngjirja e zërit,

▪ gromësira dhe lemza e pakontrolluar,

▪ depozitime në dhëmbë,

▪ gunga në fyt,

▪ urth dhe djegie në fyt,

▪ kollë e thatë,

▪ fryrje.

Çfarë duhet të hani dhe çfarë të shmangni

Edhe pse nuk ka një rregull universal sepse jo të gjithë shqetësohen nga i njëjti ushqim, pas diagnostikimit të refluksit gastroezofageal, dieta duhet të jetë sa më e lehtë dhe me sa më shumë perime. Një marrje e reduktuar e yndyrave dhe acideve mund të zvogëlojë ndjeshëm simptomat e sëmundjes.

Marrja e probiotikëve do të ndihmojë në balancimin e mikroflorës së zorrëve dhe përmirësimin e tretjes.

Xhenxhefili do të ndihmojë gjithashtu pasi është anti-inflamator si një ilaç natyral për urthin dhe dispepsi.

Sigurohuni që të përfshini drithërat në dietën tuaj, sepse ato thithin acidin në stomak dhe në këtë mënyrë parandalojnë refluksin.

Vezët nuk rekomandohen, pra të verdhat, por të bardhat mund t’i konsumoni pa frikë.

Duhet të shmangen ushqimet e skuqura dhe të yndyrshme, agrumet, uthulla, domatet dhe përgjithësisht ushqimet acidike dhe pikante.