Huthit bombardojnë zona civile dhe një rrugë kyçe në Taiz të Jemenit; raportohet për viktima.

Grupi Huthi i Jemenit ka bombarduar të enjten objekte civile dhe një rrugë të rëndësishme në provincën jugore Taiz, me raportime për viktima civile, sipas Forcave të Përbashkëta Jemenase në bregun perëndimor, transmeton Anadolu.
Sipas tyre, bombardimet e Huthive kanë shënjestruar objekte civile në zonën Al-Haql të rrethit Jabal Habashi, në perëndim të Taizit, në jugperëndim të Jemenit.
Huthit kanë bombarduar gjithashtu rrugën Hayjat al-Abd, e cila lidh Taizin me qytetin jugor Aden, thuhet në një deklaratë.
Forcat e Përbashkëta thanë se ka raportime për viktima civile nga sulmi, por nuk dhanë të dhëna për numrin e viktimave apo detaje të tjera.
Më herët, disa persona, përfshirë gra dhe fëmijë, janë vrarë kur Huthit sulmuan një autokolonë civile që transportonte dhjetëra familje të zhvendosura drejt qytetit jugor Aden, raportoi televizioni shtetëror Al-Joumhouriya.
Transmetuesi tha se autokolona, e cila transportonte familje nga Hays, Al-Haukhah dhe Mokha drejt Adenit, u sulmua.
Rreth 15 automjete civile janë djegur në sulm, ndërsa një numër i papërcaktuar personash janë vrarë dhe plagosur, përfshirë gra dhe fëmijë, shtoi ai.
Huthit nuk i kanë komentuar raportimet.
Sulmet vijnë në mes të një përshkallëzimi të ndjeshëm të luftimeve mes forcave qeveritare dhe Huthive në disa fronte në Jemen, përfshirë Taizin.
Jemeni kishte përjetuar një qetësi relative në pjesën më të madhe të vijave të frontit që nga hyrja në fuqi e armëpushimit të ndërmjetësuar nga OKB-ja në prill 2022, por luftimet janë intensifikuar që nga korriku në disa provinca, përfshirë Taizin, Maribin, Al-Xheufin dhe Al-Dhale.
Huthit kanë kontrolluar kryeqytetin kombëtar, Sana, dhe disa qytete që nga shtatori i vitit 2014, ndërsa qeveria e Jemenit e njohur ndërkombëtarisht dhe forcat aleate kontrollojnë pjesë të mëdha të jugut, lindjes dhe perëndimit të vendit.