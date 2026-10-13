Huthit e Jemenit paralajmërojnë civilët të qëndrojnë larg objekteve të “Saudi Aramco”-s

Huthit e Jemenit paralajmëruan të gjithë punonjësit dhe civilët pranë objekteve të gjigantit saudit të naftës “Aramco” që të evakuohen dhe të qëndrojnë larg këtyre objekteve, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Saree tha në një deklaratë se grupi e konsideron çdo objekt të naftës të “Aramco”-s si “objektiv legjitim” për forcat e tij.
Paralajmërimi vjen në mes të përshkallëzimit të luftimeve mes huthëve dhe koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e Jemenit të njohur ndërkombëtarisht.
Më herët, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite urdhëroi civilët të evakuonin stacionin qendror Al-Sabahah të Kompanisë së Naftës së Jemenit, në kryeqytetin Sana, që ndodhet nën kontrollin e huthëve, për sigurinë e tyre para një operacioni ushtarak të planifikuar.