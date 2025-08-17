Huthit konfirmojnë sulmin me raketë ndaj Izraelit, premtojnë më shumë sulme

Zëdhënësi ushtarak i Huthive konfirmoi se grupi ka lëshuar një raketë balistike “hipersonike” të tipit Palestine-2 drejt Aeroportit Ndërkombëtar Ben Gurion në Izrael.
Yahya Saree, gjatë një fjalimi televiziv, tha se operacioni “arriti me sukses objektivin e tij” duke shkaktuar “miliona” izraelitë të futen në strehimore dhe duke ndërprerë funksionimin e aeroportit.
Ai shtoi se “krimi i paprecedentë i gjenocidit në Gaza nuk ka ndalur, ndërsa rrethimi dhe uria vazhdojnë para syve të gjithë botës”. Sipas tij, grupi do të vazhdojë sulmet për të përmbushur “detyrën fetare, morale dhe humanitare ndaj popullit palestinez të shtypur, deri në ndaljen e agresionit dhe heqjen e rrethimit”.
Izraeli deklaroi se raketa u kap nga sistemet e mbrojtjes ajrore pa shkaktuar të lënduar, ndërsa ministri i mbrojtjes Israel Katz premtoi bombardime të tjera ndaj Jemenit, pas sulmit të djeshëm izraelit mbi një termocentral pranë Sanaas.