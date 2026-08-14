Huthit pretendojnë sulm me dron ndaj fabrikës së Saudi Aramcos në Nexhran

Grupi Huthi i Jemenit pretendoi të premten se ka kryer një sulm me dron ndaj një objekti të kompanisë së naftës Saudi Aramcos në qytetin jugor saudit Nexhran, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Saba, e drejtuar nga Huthit, duke cituar një burim ushtarak të paidentifikuar, tha se forcat Huthi “me sukses kanë goditur objektin e Aramcos në Nexhran me një dron”.
Burimi pretendoi se operacioni “e ka arritur me sukses objektivin e tij”, por nuk dha detaje të tjera lidhur me sulmin e pretenduar apo dëmet e mundshme.
Sipas burimit, sulmi u krye në përgjigje të asaj që ai e përshkroi si shkelje të sovranitetit të Jemenit nga një avion ushtarak saudit, i cili kishte hyrë në hapësirën ajrore verilindore të provincës Saada.
Autoritetet saudite apo Saudi Aramco nuk kanë dhënë menjëherë koment lidhur me pretendimin e Huthive.
Pretendimi erdhi më shumë se një javë pas një tjetër sulmi në Nexhran. Më 6 gusht, Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite për Rivendosjen e Legjitimitetit në Jemen tha se 11 civilë, përfshirë shtatë shtetas sauditë, u plagosën në një sulm në qytet.
Tensionet në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit janë përshkallëzuar që nga fillimi i korrikut, pasi Huthit zgjeruan sulmet e tyre duke përfshirë edhe anije të lidhura me Arabinë Saudite. Në përgjigje, Riadi ka shtuar sulmet ajrore ndaj pozicioneve të Huthive në provincën Hodeidah të Jemenit, duke thënë se këto objekte përdoreshin për të kërcënuar lundrimin detar.
Arabia Saudite së fundmi njoftoi formimin e një koalicioni shumëkombësh për mbrojtjen detare, me qëllim garantimin e lirisë së lundrimit në ngushticën Bab el-Mandeb. Koalicioni përfshin Shtetet e Bashkuara, Jemenin, Kuvajtin, Omanin, Jordaninë, Sudanin, Marokun, Maldivet, Bangladeshin dhe Zelandën e Re.
Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit të njohur ndërkombëtarisht përmes Koalicionit për Rivendosjen e Legjitimitetit, ndërsa vendet e rajonit dhe ato perëndimore akuzojnë Iranin për mbështetjen e Huthive, akuzë që Teherani e mohon.