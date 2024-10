Hyundai po teston sedanin e ri Ioniq 6 N

Hyundai së pari la të kuptohet për perspektivat e prodhimit të një Ioniq 6 me performancë të lartë vetëm disa javë pasi zbuloi sedanin standard elektrik në mesin e vitit 2022.

Megjithatë, ka arsye të besojmë se versioni i mëvonshëm i prodhimit nuk do të jetë aq emocionues sa koncepti RN22e.

Një video e re e xhiruar në Nürburgring tregon veturën elektrike me katër dyer të kamufluar.

Nuk duket aq “muskuloz” sa RN22e. Megjithatë, mund të jetë ende pak më i gjerë se modeli standard.

Edhe pse ky prototip ka kamera anësore, ato janë të ligjshme vetëm në disa pjesë të botës.

Diku tjetër, Ioniq 6 N do të ketë pasqyra tradicionale.

Vetura standarde tashmë duket interesante, por versioni N duhet të jetë edhe më shumë një sedan që tërheq vëmendjen.

Specifikimet teknike janë të mbuluara me mister, por shanset janë që Hyundai po merr konfigurimin me dy motorë, me të gjitha rrotat nga crossover-i elektrik sportiv.

Ioniq 5 N ka 641 kuaj fuqi, të mjaftueshëm për një shpejtësi nga 0 deri në 96 km/h në 3,4 sekonda.

Ka zëra se mund të marrë më shumë fuqi, por asgjë nuk është zyrtare në këtë pikë.

Bëhet e ditur se sedani i parë elektrik i performancës nga Hyundai nuk ka gjasa të debutojë deri më vonë në vitin 2025.