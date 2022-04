I hamë dhe nuk e dimë: 9 ushqime që rrisin kolesterolin

Megjithatë, sipas ekspertëve amerikanë , disa ushqime që dietologët i rekomandojnë kanë efektin më të keq në nivelet e kolesterolit.

“Edhe kur gjeldeti i bluar etiketohet si 85% pa yndyrë, ai ka 12,5 gram yndyrë në një pjesë prej 85 gramësh”, thotë Dr. sc. Christine Rosenblom, profesoreshë e të ushqyerit në Universitetin Shtetëror të Xhorxhias.

Këshilla e saj: gjoksi i gjelit të grirë mund të jetë një zëvendësues i shëndetshëm i mishit të grirë, por kini kujdes në masën e porcionit për shkak të yndyrës. Zgjidhni mishin e grirë, qoftë gjeldeti apo viçi, i cili është të paktën 90% pa yndyrë.

Ja disa ushqime që rrisin dukshëm kolesterolin.

Sheqernat shtesë

Sheqernat e shtuar shoqërohen me nivele më të ulëta të kolesterolit HDL (“i mirë”). Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që të mos konsumoni më shumë se 100 kalori nga sheqeri i shtuar në ditë për gratë dhe 150 kalori për burrat.

Pure patatesh

Patatet nuk paraqesin problem, por përbërësit tjerë po. “Shumica e puresë së patateve, veçanërisht në restorante, përfshijnë porcione të mëdha gjalpë, krem, qumësht të plotë, salcë kosi dhe/ose krem djathi, duke i kthyer patatet krejtësisht të shëndetshme në një bombë me yndyrë të ngopur”, thotë këshilltarja e ushqimit Marisa Moore.

Porositni patate të thjeshta të pjekura dhe i rregulloni me perime, salsa ose salcë kosi me pak yndyrë.

Pica

Është e shijshme, por mbushjet e djathit dhe produkteve të mishit shtojnë shumë yndyrë.

Produktet e qumështit

“Ushqimet e qumështit janë të pasura me lëndë ushqyese, plot me kalcium, proteina, vitamina dhe minerale. Por nëse zgjedhja juaj është një produkt qumështi me yndyrë të plotë, mund të merrni një dozë të madhe yndyrash të ngopura”, thotë dietologia Elizabeth Ward.

Kur zgjidhni një produkt qumështi me pak yndyrë, merrni të gjitha përfitimet ushqyese pa kalori ose yndyrë shtesë. Nëse ju pëlqen djathi me yndyrë të plotë, “zgjidhja është kontrolli i porcioneve”, thotë Ward.

Vaj kokosi

Kokosi, vaji i kokosit, vaji i palmës, vaji i bërthamës së palmës dhe gjalpi i kakaos janë ushqime bimore që përmbajnë yndyrna të ngopura. “Lexoni etiketat dhe shijoni këto produkte në doza të vogla në mënyrë që të mos rrezikoni nivelet tuaja të kolesterolit”, thotë Connie Dickman, drejtoreshë e ushqimit në Universitetin e Uashingtonit.

Gjalpë e rafinuar

Ghee është pjesë e dietës tradicionale indiane, por është shumë e pasur me yndyrna të ngopura. “Ai gjithashtu ka një përmbajtje të lartë të acidit palmitik, i cili bllokon arteriet”, tha Ëahida Karmali, një studiuese ushqimore në Universitetin e Kolumbias.

Pitet dhe pastat

Pasta, mbushjet kremoze, pasta të mbushura me djathë, të gjitha konsumojnë doza të mëdha yndyrash të ngopura, pasi ato shpesh përfshijnë gjalpë, krem, krem djathi dhe/ose qumësht të plotë. Gjalpi ose kremi është ajo që e bën koren kaq të bukur dhe krokante. Zgjidhni byrekët me fruta dhe kontrolloni porcionet e këtij lloji të ushqimit.

Kokoshka

Nëse shtoni yndyrë buke dhe gjalpë të shtuar, së bashku me sasi të mëdha kripe, mund të jetë problem për nivelin e kolesterolit.