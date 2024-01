I konsumojmë shumë shpesh: Ushqimet që nuk i shërbejnë dendësisë së eshtrave

Një mënyrë për të ndërtuar eshtra të forta është nëpërmjet dietës. Është e rëndësishme të përqendrohemi në dy gjëra: kalciumin dhe vitaminën D.

Megjithatë, ortopedët pohojnë se mbrojtja dhe mbajtja e kockave të forta ka të bëjë më pak me pirjen e litrave qumësht dhe më shumë me shmangien e ushqimeve dhe pijeve që mund të ndikojnë në densitetin e kockave.

“Edhe pse kalciumi dhe vitamina D janë të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të kockave, tejkalimi i dozave të rekomanduara ditore mund të ketë një efekt negativ dhe të shkaktojë më shumë dëm sesa dobi. Nevojat për kalcium dhe vitaminë D varen nga mosha, prandaj kontrolloni se cila është doza optimale për ju”, është shprehur Dr Liz Mckenna për BuzzFeed.

Ajo këshilloi se për njerëzit mbi 50 vjeç, rekomandimet janë 1000 miligramë kalcium në ditë dhe 800 deri në 1000 njësi ndërkombëtare të vitaminës D në ditë.

Mësoni më poshtë se cilat ushqime shmangin ortopedët për të ulur rrezikun e osteoporozës:

Kafeina

Rrit humbjen e kalciumit, i cili ndikon negativisht në shëndetin e kockave. Një studim i publikuar në BMC Musculoskeletal Disorders në tetor 2016 zbuloi se konsumi i kafeinës kontribuoi në densitetin e ulët të kockave te gratë pas menopauzës.

Kripa

Konsumimi i tepërt i kripës mund të çojë në humbjen e kalciumit nga kockat. Sipas një studimi të vitit 2018 të kryer nga Journal of the American College of Nutrition, rritja e konsumit të natriumit rrit ndjeshëm rrezikun e osteoporozës.

Krunde gruri

Nuk duhet t’i eliminoni plotësisht, por reduktoni marrjen sepse përmbajnë substanca që pengojnë përthithjen e kalciumit.

Pijet e gazuara

Nëse pini shumë pije të gazuara, kjo mund të ndikojë negativisht në shëndetin e kockave. Konsumimi i më shumë se shtatë pijeve të tilla në javë, shoqërohet me një reduktim të densitetit mineral të kockave dhe një rritje të rrezikut për frakturë.

Një studim që shqyrtoi 73.000 gra në postmenopauzë që pinin pije të gazuara, zbuloi se ato kishin një rrezik të shtuar për frakturë të ijëve. Studimi i botuar në The American Journal of Clinical Nutrition në shtator 2014, vuri në dukje se rreziku ishte gjithnjë më i madh në raport me rritjen e sasisë së konsumimit.