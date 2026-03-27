I pakuptueshmi deri në torturë: po negocion apo po blen kohë?

Njofton ndërprerje te re dhjetë ditore të sulmeve, dërgon dhjetë mijë trupa shtesë në Lindjen e Mesme
Presidenti i SHBA njoftoi të enjten një ndërprerje më të gjatë të sulmeve ndaj centraleve energjetike në Iran, duke pohuar se bisedimet po shkojnë “shumë mirë”. Ky vendim vjen pas një kërkese të supozuar të Teheranit, megjithëse burime si Wall Street Journal sugjerojnë se Irani nuk ka kërkuar një afat kaq të gjatë.
Por ndërsa Trump përdor tone optimiste në Truth Social, realiteti në terren mbetet i tensionuar dhe i përgjakshëm. Lufta, e cila nisi më 28 shkurt pas dështimit të bisedimeve bërthamore, ka goditur rëndë ekonominë globale.
Çmimet e naftës janë rritur me 40 për qind, ndërsa gazi natyror dhe plehrat kimikë kanë pësuar rritje drastike. Pavarësisht ndërprerjes së shpallur, Irani ka vazhduar hakmarrjen, duke goditur bazat amerikane dhe Izraelin me valë raketash balistike.
Përtej retorikës diplomatike, lëvizjet ushtarake sugjerojnë një përgatitje për përshkallëzim masiv. Përveç dërgimit të trupave, Pentagoni ka konfirmuar për herë të parë përdorimin e motoskafëve pa ekuipazh (dronë detarë) për patrullime.
Po ashtu, Trump ka paralajmëruar se do të bëhet “makthi më i keq” i Iranit nëse nuk plotësohen kërkesat e tij, të cilat përfshijnë çmontimin e programit bërthamor dhe hapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Diplomacia po zhvillohet përmes një propozimi amerikan me 15 pika, i transmetuar nga Pakistani. Megjithatë, zyrtarët iranianë e kanë cilësuar këtë plan si “të njëanshëm dhe të padrejtë”, pasi kërkon lëshime të mëdha pa ofruar garancitë e kërkuara nga Teherani.
Irani kërkon dëmshpërblim për humbjet, kontroll formal mbi Ngushticën e Hormuzit dhe përfshirjen e Libanit në çdo armëpushim. Pyetja që mbetet është nëse ky afat 10-ditor deri më 6 prill është një dritare e vërtetë për paqe, apo thjesht një manovër taktike për të ripozicionuar forcat përpara një përshkallëzimi të mundshëm.
Ndërkohë që bisedimet indirekte vazhdojnë, bota vëzhgon me ankth pasojat e një lufte që tashmë ka ndryshuar rrjedhën e stabilitetit në Lindjen e Mesme. /tesheshi