I pyetur nëse forcat turke do të vendosen në Gaza, si u përgjigj Trump?

Vijon konsiderata e thellë e presidentit amerikan për Erdoganin
Përpara takimit të tij me kryeministrin izraelit Benyamin Netanyahu në Mar-a-Lago, një gazetar e pyeti Presidentin e SHBA-së Donald Trump nëse ai do të “lejonte që forcat turke të vendosen në Gaza”.
“Kam një marrëdhënie të shkëlqyer me Presidentin Erdogan dhe do të flasim për këtë. Shumë do të varet nga Bibi (duke përdorur nofkën e Netanyahut). Do të flasim për këtë. Por Turqia është e shkëlqyer”, u përgjigj Trump.
Trump shtoi dje, më 29 dhjetor, se ai ka një “marrëdhënie të shkëlqyer” me Presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan.
Netanyahu bëri vizitën e tij të pestë në SHBA që nga fillimi i mandatit të dytë të Trump-it, dhe vizita e tij e radhës vjen ndërsa negociatat vazhdojnë të përparojnë drejt fazës së dytë të planit të armëpushimit të tetorit në Gaza, i cili pasoi më shumë se dy vjet të luftës gjenocidale të Izraelit kundër enklavës palestineze.
Ofensiva ka vrarë më shumë se 71,200 palestinezë që nga tetori 2023, dhe ka plagosur mbi 171,200 të tjerë.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit përfshinte një ndërprerje të armiqësive, një tërheqje të pjesshme izraelite, shkëmbimin e të gjithë pengjeve izraelite – të gjallë dhe të vdekur – në këmbim të lirimit të qindra palestinezëve të mbajtur nga Izraeli, dhe dhënien e “ndihmës së plotë humanitare” në Gaza. Faza e dytë, e përcaktuar në planin e paqes prej 20 pikash të Trump-it, përfshin një tërheqje të plotë izraelite nga Gaza, çarmatimin e Hamasit, vendosjen e Forcës Ekzekutive të Sigurisë (ISF) dhe krijimin e një komiteti palestinez “teknokratik” për të qeverisur përkohësisht Gazën. Izraeli kundërshton pjesëmarrjen e trupave turke në ISF.
Pavarësisht armëpushimit, Izraeli vazhdon të mbajë kryesisht të mbyllura kalimet e Gazës, duke parandaluar hyrjen e shtëpive të lëvizshme dhe materialeve të rindërtimit dhe duke përkeqësuar një krizë humanitare që prek më shumë se dy milionë njerëz.
Axios raportoi javën e kaluar, duke cituar zyrtarë anonimë amerikanë, se ekipi kryesor i Trump-it është “gjithnjë e më i frustruar” me lëvizjet e Netanyahut për të “minuar armëpushimin e brishtë”. Gjithashtu javën e kaluar, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se hapi tjetër do të ishte njoftimi i një “Komiteti për Paqe” dhe një grupi teknokratik palestinez për të menaxhuar qeverisjen e përditshme në Gaza, e ndjekur nga finalizimi i strukturës dhe mandatit të ISF-së. /tesheshi.com/