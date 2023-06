I riu dhe hoxha

I riu duhet ta kuptojë qëllimin e jetës dhe ta definojë misionin e tij.

Prandaj, duhet ta dimë se nuk do të kishte as Osman Bey pa Sheh Edebali!

As Sulltan Mehmet Fatih, pa Ak Shemsedinin!

As Sulltan Sulejman, pa Jahja Effendin!

As Junus Emre, pa Tapduk Emre!

As Sulltan Abdul Hamid, pa Zaffir Efendi!

As e as shumë personalitete të tjera të mëdha nuk do të ekzistonin pa pasur në jeten e tyre për udhëzues e këshillues një hoxhë a dijetar pranë e me të cilin ka qëndruar!

Pasimi i një imami, hoxhe, nga i riu është i domosdoshëm për ta mbajtur veten në kauzë e në mision!

Fundja s’ka më mirë se qëndrimi afër hoxhës që edhe kur ti je në gaflet, në pa kujdesi, është hoxha ai i cili lutet për ty e kujdeset për ty!

Jo për materialen por mbi të gjitha për Besimin, shpirtëroren dhe misionin tënd!

