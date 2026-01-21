Ibrahim Rugova në Medrese

Medreseja “Alauddin” si vatër e organizimeve politike dhe intelektuale të viteve ’90 ta.
Aty u bënë diskutime dhe plane që sfiduan jo vetëm pushtuesin, por edhe perceptimet e gabuara jashtë vendit. Për islamofobët, çdo gjë islame duket si kërcënim, por e vërteta është se aty lulëzuan arsimi, politika e mendimi i matur.
Jam përjetësisht krenar që kam qenë nxënës i Medresesë Alauddin, një shkollë ku jo vetëm mësova dije, por ku u frymëzova nga vizioni dhe rezistenca intelektuale e viteve 1996–2000.
Hoxhë Halil Avdulli