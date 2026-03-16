Identifikohen 60 lloje të reja kërmijsh

Zbulohen 60 lloje kërmijsh në Siçili. Një thesar për biodiversitetin, janë identifikuar këto specie dhe nën-specie të reja me guackë të zgjatur, gjithnjë në parametrat e artë të Phi apo Fibonaccit.
Puna kërkimore është një ndër kontributet më domethënëse dedikuar faunës tokësore dhe një punë e tillë shkencore kaq e gjerë nuk verifikohej me sukses e rezultat që prej viteve 1800.
Përfaqësojnë linja evolutive të pavarura dhe shumë prej tyre rezultojnë ekstremisht të lokalizuara në zona shkëmbore prej pak qindra m², dhe së shpejti pritet të klasifikohen dhe njihen zyrtarisht nga shkenca.
Përveç vlerave shkencore, studimi është i rëndësishëm për fokusin mbi konservimin e natyrës e gjallesave që vijojnë të ekzistojnë në habitate delikate e të brishta. Përshkrimi i tyre dhe puna kërkimore është publikuar në Buletinin e Muzeut Kombëtar të Historisë Natyrore të Maltës dhe është rezultat i një grupi pune ndërkombëtar.