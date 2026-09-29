Imazhe satelitore të përditësuara të Gazës nga Google Maps

Shkatërrim masiv pas gjenocidit izraelit mbi një popull vital
Imazhet satelitore të përditësuara në Google Maps të hënën zbuluan shkallën e shkatërrimit të përhapur të shkaktuar nga lufta gjenocidale e Izraelit kundër Rripit të Gazës, raporton Anadolu.
Imazhet ajrore tregojnë lagje të tëra banimi që janë zhdukur dhe zona të gjera urbane të reduktuara në shtresa rrënojash dhe mbeturinash.
Imazhet e përditësuara tregojnë shkallën e shkatërrimit në Gaza, ku blloqe të tëra apartamentesh janë shkatërruar, duke lënë hapësira të gjera bosh në vendet e lagjeve dikur të populluara dendësisht.
Pamjet tregojnë shkallën e shkatërrimit në lagje dhe blloqe apartamentesh në të gjithë Gazën, duke lejuar një krahasim të pamjes aktuale të qyteteve me periudhën para luftës dhe një pamje më të qartë të madhësisë së zonave të shkatërruara.
Pamjet vijnë ndërsa pasojat e shkatërrimit vazhdojnë të kërcënojnë jetën e palestinezëve, edhe pas armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025.
Që nga armëpushimi, dhjetëra ndërtesa të dëmtuara nga sulmet izraelite janë shembur mbi banorët, ndërsa palestinezët përballen me një mungesë të madhe strehimi për shkak të kufizimeve të vazhdueshme në hyrjen e njësive të përkohshme të strehimit, ose kontejnerëve të strehimit.
Rreziku nuk kufizohet vetëm në ndërtesat që janë shkatërruar plotësisht, pasi sulmet izraelite kanë lënë mijëra struktura me çarje ose dëme të rënda, duke rritur rrezikun e shembjes, veçanërisht kur ekspozohen ndaj shiut, erës dhe kushteve të tjera të motit.
Sipas një raporti të publikuar në shkurt nga Raportuesi Special i OKB-së për të drejtën e strehimit të përshtatshëm, më shumë se 200,000 ton eksplozivë janë hedhur në Rripin e Gazës gjatë gati dy viteve.
Analiza e imazheve satelitore nga Qendra Satelitore e OKB-së (UNOSAT) tregoi se që nga 16 qershori 2026, rreth 201,290 struktura ishin dëmtuar, duke përfaqësuar 82 përqind të të gjitha strukturave në Rripin e Gazës.
Kjo shifër përfshin 134,422 struktura të shkatërruara, 13,848 struktura të dëmtuara rëndë, 28,096 struktura të dëmtuara mesatarisht dhe 24,924 struktura që mund të jenë dëmtuar, përveç rreth 328,627 njësive të banimit të dëmtuara.
Që nga 8 tetori 2023, më shumë se 74,000 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 175,000 të plagosur në luftën izraelite kundër Rripit të Gazës, ndërsa rreth 90 përqind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar ose dëmtuar. /tesheshi.com/