Imazhet që tregojnë enterierin e Mercedesit të ri elektrik EQE

Gjiganti gjerman Mercedes-Benz ka zbuluar pjesën e brendshme të veturës së re elektrike EQE SUV me pesë ulëse, që pritet së shpejti të shfaqet në treg.

Pritet që në brendësi të dominojnë ekranet që janë të ndjeshëm në prekje, transmeton Telegrafi.

Kjo veturë do të debutojë më 18 tetor, e ajo çfarë do ta karakterizojë është hapësira e mjaftueshme për pasagjerët e gjatë që nuk do ta godasin tavanin si dhe të kenë hapësirë për shtrirjen e këmbëve.

Ky model me sa duket është versioni SUV i limuzinës EQE, e si çdo Mercedes tjetër i madh elektrik, Hyperscrren do të jetë si opsion.

Përbëhet nga tre ekrane të vendosur nën një ekran të madh. Në renderët mund të shihet konzola qendrore dhe doreza e integruar në dyer dhe ulëse.

Brendësia është kombinuar nga materialet e vjetra dhe ato të reja – xham, lëkurë, dru si dhe detaje 3D të punuar nga alumini.