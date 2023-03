Imran Khan thotë se qeveria e Pakistanit është ‘e frikësuar’ nga humbja e zgjedhjeve

Ish-kryeministri kritikon vendimin e qeverisë federale për të ndaluar tubimet publike që e detyruan atë të anulojë një tubim zgjedhor.

Ish-kryeministri Imran Khan ka akuzuar qeverinë pakistaneze se po përpiqet ta heqë atë nga rruga për të garuar në zgjedhje pasi dhjetëra mbështetës të tij u arrestuan dhe u plagosën në një goditje të policisë gjatë një tubimi zgjedhor në Lahore.

Khan anuloi një tubim të partisë së tij Pakistani Tehreek-e-Insaf (PTI) në qytetin lindor, kryeqytetin e provincës Punjab, pasi policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji ndaj mbështetësve të tij për të sfiduar një ndalim të qeverisë për tubime publike.

“Qeveria dhe mbështetësit e saj janë të frikësuar nga zgjedhjet, sepse deri më tani në tetë muajt e fundit, nga 37 zgjedhje të tjera, partia ime ka fituar 30 prej tyre,” tha Khan.

“Ata duan të më arrestojnë ose të më skualifikojnë sepse janë të frikësuar [nga fakti] se partia ime është një nga më të njohurat në historinë e Pakistanit,” tha ai nga rezidenca e tij në Lahore.

PTI ishte planifikuar të zhvillonte një tubim për të nisur fushatën e saj për zgjedhjet provinciale të vendosura për në 30 prill. Por autoritetet e ndaluan ngjarjen vetëm pak orë përpara se ajo të fillonte “për të shmangur çdo incident të pakëndshëm”, raportoi media lokale.

#PAKWatch: PTI and Imran Khan supporters are in the streets of Pakistan protesting the Pakistani govt’s treatment of the former Prime Minister. Watch as women and children flee from police who are shooting projectiles into the crowds.pic.twitter.com/gFAfrfdbBG

— Steve Hanke (@steve_hanke) March 8, 2023