Indi, arrestohen 7 persona për sulmet ndaj xhamive – VIDEO

Në Ayodhya të Uttar Pradesh, grupi i krahut të djathtë ekstrem i quajtur Hindu Yodha Sangathan sulmoi xhamitë dhe faltoret dje.

Zbulohet se anëtarët hindu Yodha Sangathan hodhën copa derri në xhami, dërguan letra kërcënuese dhe dëmtuan libra fetarë.

Policia në një deklaratë tha se objektet fetare u sulmuan në Ayodhya me qëllim të nxitjes së dhunës dhe shkaktimit të trazirave dhe se 7 persona u arrestuan.

Thuhet se grupi i kreu këto veprime për t’u hakmarrë për ngjarjet që filluan me hedhjen e gurëve midis grupeve hindu dhe muslimanëve gjatë paradës në rajonin Jahangirpuri të kryeqytetit gjatë Festivalit Hanuman Jayanti të mbajtur në New Delhi më 16 prill.

– Pronat muslimane u shkatërruan me buldozer

Pas përleshjeve midis grupeve hindu dhe muslimanëve, kryeministri i shtetit Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, njoftoi se identiteti i rebelëve nuk mund të përcaktohet, ndërsa ministri i Brendshëm i Madhya Pradesh fajësoi muslimanët për dhunën.

Autoritetet kishin shkatërruar rreth 50 prona në pronësi të muslimanëve të akuzuar për nxitje të dhunës.

Policia argumentoi se pronat e prishura ishin ndërtuar në mënyrë të paligjshme, ndërsa ekspertët ligjorë thanë se prishjet ishin të paligjshme.

Në deklaratën e Amnesty International, thuhet se shkatërrimet përbënin “dënim kolektiv” për minoritetet dhe kërkoi një “hetim gjithëpërfshirës, ​​të paanshëm dhe transparent”.

– Deri tani janë arrestuar 23 persona

Tensionet filluan kur u hodhën gurë midis grupeve hindu dhe muslimanëve gjatë paradës në lagjen Jahangirpuri të kryeqytetit, gjatë Festivalit Hanuman Jayanti të mbajtur në New Delhi më 16 prill.

Nga incidentet kanë mbetur të plagosur 10 persona dhe policia ka ndërhyrë në grupe.

Liderët e 14 partive opozitare në Indi, në një deklaratë të përbashkët për gjuhën e urrejtjes dhe dhunën në festivalet hindu, deklaruan se festivalet janë përdorur qëllimisht për të ndarë shoqërinë.

Duke theksuar se janë të shqetësuar për dhunën sociale të fundit në shtetet anembanë vendit, liderët e opozitës theksuan se janë “jashtëzakonisht të shqetësuar” për gjuhën e urrejtjes dhe veprimet e bëra dhe të mbështetura nga persona në pozita zyrtare.

Dhuna e përhapur midis muslimanëve dhe hinduve u raportua për herë të fundit në vend në shkurt 2020. Në këto ngjarje, 53 persona, 51 prej të cilëve civilë, u vranë dhe të paktën 250 tjerë u plagosën në New Delhi.

Zyrtarët e policisë njoftuan se numri i të arrestuarve për trazira të lidhura me konfliktin dhe krimet e grumbullimit të paligjshëm është rritur në 23.

Autoritetet deklaruan se 2 nga 23 persona, disa prej të cilëve kishin precedentë penalë, ishin nën moshën 18-vjeç. /aa

Disguised as #Muslims in skullcaps, 8 #Hindu men came on motorbikes and placed a disfigured #Quran, a poster abusing Prophet Muhammad, and a supposed chunk of pork at the entrance of a mosque in #Ayodhya.

Analysing CCTV footage, @ayodhya_police has arrested 7 of the culprits. pic.twitter.com/1xNh7HPqGO

— Shaikh Azizur Rahman (@AzizurTweets) April 28, 2022