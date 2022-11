Indonezi, rritet në 162 numri i të vdekurve nga tërmeti

Sipas Agjencisë Meteorologjike, Klimatologjike dhe Gjeofizike, tërmeti i pasdites goditi qytetin Cianjur të provincës Java Perëndimore, ndërsa u ndje edhe në kryeqytetin Xhakarta dhe rajone të tjera.

Më herët, zyrtarët e Agjencisë Kombëtare kundër Fatkeqësive thanë se numri i të vdekurve me gjasë do të rritet.

Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Türkiye ka shprehur “dhimbjet më të thella” për tërmetin në Indonezi.

“Shprehim ngushëllimet tona të përzemërta për të afërmit e atyre që humbën jetën, si dhe për popullin mik e vëllazëror dhe për Qeverinë e Indonezisë. Urojmë shërim të shpejtë për të lënduarit”, tha ministria turke në një deklaratë.

A powerful earthquake struck Indonesia’s main island, Java, killing dozens of people and injuring hundreds more, officials said.https://t.co/y3CgcHMXAh pic.twitter.com/pXvpVjoLqR

— The New York Times (@nytimes) November 21, 2022