Indonezi, rritet në 174 numri i viktimave nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut

Është rritur në 174 numri i viktimave nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut të shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm në ishullin Sumatra të Indonezisë, transmeton Anadolu.
Kushtet e pafavorshme të motit që kohët e fundit kanë marrë shumë jetë, vazhdojnë ndikimin e tyre në Indonezi. Kreu i Agjencisë për Menaxhimin e Fatkeqësive, Suharyanto tha se numri i të vdekurve në Sumatrën Veriore është rritur në 116 ndërsa në Aceh në 35.
Ai theksoi se ekipet e kërkim-shpëtimit kanë gjetur trupat e 23 personave në Sumatrën Perëndimore. Ndërkohë janë duke vazhduar përpjekjet e kërkim-shpëtimit për 74 persona të zhdukur.
Agjencia Meteorologjike, Klimatologjike dhe Gjeofizike paralajmëroi se kushtet e pafavorshme të motit do të vazhdojnë për disa ditë. Agjencia për Menaxhimin e Fatkeqësive tha se mijëra shtëpi dhe ndërtesa u përmbytën nga shirat, duke zhvendosur mijëra familje.
Më tej u tha se edhe tokat e mbjella me oriz, bagëtitë dhe hapësirat publike janë dëmtuar nga përmbytjet.