Iniciativa e dhelprës..!

Dhelpra, me rroba predikuesi doli një ditë

Ecte nëpër tokë dhe bridhte duke sharë dinakëritë

Thoshte Elhamdulilah, e Zotit është gjithësia

Pendohuni o robër të Allahut, për pendimtarët Ai është shtëpia

Dhe lërini pulat, jeta e vërtetë është jeta askete

Gjeni gjelin, për namazin e sabahit t’na thërrasë për vete

Kështu i shkoi gjelit, prej imamit të adhuruesve, lajmëtari

Ia tregoi si është puna me shpresë të ishte thirrari

Më falni, u përgjigj gjeli, o më i humburi i udhëzuar

Dhelprës, prej meje, tregoji për gjyshërit e mi të nderuar

Se ata kanë thënë, është më e mira thënie e atyre gnostikë

Ka gabuar kush mendoi, se fe do ketë dhelpra një ditë

Ahmed Sheuki

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja