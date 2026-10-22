Inspektorati ndalon punimet në 12 objekte ndërtimi në Rahovec për shkak të parregullsive në siguri

Inspektorati Qendror i Punës gjatë inspektimeve në terren në Komunën e Rahovecit ka konstatuar parregullsi në zbatimin e masave për siguri dhe shëndet në punë.
Për këtë, Inspektorati ka ndaluar punimet në 12 objekte ndërtimi, deri në eliminimin e parregullsive dhe përmbushjen e kërkesave ligjore për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.
“Inspektorati Qendror i Punës do të vazhdojë inspektimet në terren, me qëllim të parandalimit të rreziqeve dhe krijimit të kushteve të sigurta për punëtorët”, thuhet në njoftimin e Inspektoratit.