​Instagram do të njoftojë prindërit nëse fëmijët kërkojnë terma për vetëvrasjen

Instagram ka njoftuar se do të paralajmërojë prindërit nëse adoleshentët kërkojnë vazhdimisht terma që lidhen me vetëvrasjen apo vetëlëndimin. Njoftimet do t’u dërgohen vetëm prindërve të përfshirë në programin e mbikëqyrjes prindërore, sipas Associated Press.
Vendimi vjen ndërsa kompania amë Meta po përballet me dy procese gjyqësore në SHBA për dëmet e pretenduara ndaj fëmijëve. Mijëra familje e institucione pretendojnë se platformat krijojnë varësi dhe nuk i mbrojnë të miturit nga përmbajtje që lidhet me probleme të shëndetit mendor.
CEO i Metës, Mark Zuckerberg, ka mohuar se është dëshmuar shkencërisht që rrjetet sociale shkaktojnë dëme të tilla.
Meta njoftoi gjithashtu se po punon për alarme të ngjashme për prindërit edhe kur adoleshentët tentojnë të zhvillojnë biseda me inteligjencën artificiale që lidhen me vetëvrasjen apo vetëlëndimin.