Institucionet thonë se Kosova ka kapacitete për të strehuar 5 mijë refugjatë nga Ukraina

Deri në 5 mijë refugjatë ka shprehur gatishmërinë t’i strehojë Kosova. Derisa institucionet e Kosovës thonë se kanë kapacitete të mjaftueshme, nga zyra e misionit të UNHCR-së në Kosovë janë të gatshëm të ndihmojnë në këtë aspekt, por shtojnë se nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë deri më tani.

Një grup i madh i refugjatëve ukrainas mund të gjejë strehim në Kosovë.

Institucionet e Kosovës kanë shprehur gatishmërinë që të strehojë deri në 5 mijë refugjatë nga Ukraina.

Koordinimi i veprimeve për një gjë të tillë i është kërkuar Qeverisë së Kosovës nga Kuvendi, nëpërmjet rezolutës së miratuar të enjten.

Strehimi i 5 mijë refugjatëve nuk është duke u parë vështirë i realizueshëm. Sipas ish-zëvendësministrit të Punëve të Brendshme, Izmi Zeka, në Kosovë ka objekte të mjaftueshme, në të cilat mund të akomodohen ata. Ai kërkon nga institucionet koordinim me partnerët ndërkombëtarë.

“Nuk besoj që me një organizim të shpejtë, edhe pse duhet llogaritur që për Kosovën nuk është numër i vogël, por duhet qoftë me BE-në, qoftë me organizatat e Kombeve të Bashkuara duhet të harmonizohen në mënyrë që të jetë ardhja e kontrolluar, që të mos jetë fluks i madh, që mandej mos me mundur Kosova me i sistemuar në mënyrën e duhur”, ka thënë Zeka.

Se kanë kapacitete të mjaftueshme e thonë edhe nga Qeveria e Kosovës.

“Ne e mirëpresim rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila dënon ashpër invazionin e paligjshëm dhe agresionin ushtarak të Federatës Ruse ndaj Ukrainës. Votimi i së enjtes tregon për një unifikim të plotë të të gjitha institucioneve të Republikë së Kosovës sa i përket rreshtimit të Kosovës me shtetet demokratike. Si ekzekutiv, ne i bashkohemi gatishmërisë së shprehur në Rezolutë për strehim eventual deri në 5.000 refugjatë nga Ukraina. Ditë më parë kishim shprehur gatishmërinë për të pranuar 20 gazetarë. Përpos vullnetit tonë, ne besojmë që këto kapacitete ekzistojnë. Këtu përfshihen edhe kapacitetet që ofrohen edhe nga sektori privat. Kështu, po i bashkohemi një mobilizimi të gjithmbarshëm, sidomos në mesin e vendeve perëndimore, për t’u dalë në ndihmë shtetit dhe popullit ukrainas në forma të ndryshme”, ka deklaruar zëdhënësi i Qeverisë, Përparim Kryeziu.

Në anën tjetër, të gatshëm për t’u ndihmuar institucioneve në vend, janë deklaruar nga komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR).

“Zyra e shefit të misionit të UNHCR-së në Prishtinë, ende nuk ka marrë asnjë kërkesë nga autoritetet kosovare në lidhje me pranimin e refugjatëve ukrainas. Sipas mandatit tonë, UNHCR-ja thërret për solidaritet shtetet që kufizojnë Ukrainën dhe kanë ofruar pranim për azilkërkuesit dhe refugjatët ukrainas, po ashtu edhe refugjatët dhe personat e zhvendosur nga shtetet e treta. Ka mënyra të ndryshme t’i ndihmojmë/mbështesim shtetet që pranojnë refugjatët, si: ndërtimin e kapaciteteve për pranim dhe regjistrim, financim direkt ose mbështetje direkte të OJQ-ve dhe shoqërisë civile po ashtu edhe aktivistëve”, është shprehur Manushaqe Hoxha-Krasniqi nga UNHCR.

Autoritetet nacionale kanë përgjegjësi primare për regjistrim, pranim, strehim dhe mbrojtje të refugjatëve në vendet përkatëse. Në kuadër të përgjigjes/reagimit ndër-agjencior, UNHCR-ja mbështet qeveritë, veçanërisht vendet në kufi me Ukrainën dhe koordinon një përgjigje të përbashkët ndaj refugjatëve për të ofruar mbrojtje ndërkombëtare për të gjithë personat për të cilët kujdeset UNHCR-ja”.

Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, sipas Kombeve të Bashkuara, 1.3 milionë ukrainas janë larguar nga shtëpitë e tyre. Derisa deri në fund të kësaj jave, ky numër pritet të rritet në 1.5 milionë.