Inteligjenca artificiale hibride, me në qendër njeriun, hap mundësi të reja

Editorial nga Won-joon Choi, EVP dhe Shef i Zyrës së Kërkimit dhe Zhvillimit, Sipërmarrës me përvojë në Samsung Electronics

Won-joon Choi shprehet se Samsung është në fillimin e momenteve më emocionuese dhe ndoshta një prej momenteve më historike në teknologji. Epoka e inteligjencës artificiale celulare është këtu, e cila për Samsung u hap me prezantimin e veçorive të Galaxy AI në serinë Galaxy S24, telefonin e parë AI të Samsung.

Revolucionizimi i përvojave celulare me një qasje hibride të AI

Për të sjellë përfitimet reale të teknologjisë gjeneruese të AI në serinë Galaxy S24, ne morëm një qasje hibride për integrimin tonë të AI. Inteligjenca artificiale ofron kaq shumë mundësi dhe ne besojmë se pajisjet celulare janë pika kryesore e aksesit për zhbllokimin e potencialit të saj pasi përdoruesit në mbarë globin vazhdojnë të mbështeten në telefonin e tyre për shumicën e nevojave të tyre të përditshme – tha Choi.

Sipas tij roli thelbësor që luajnë pajisjet celulare në jetën e përditshme do të thotë se ato janë sende shumë personale që njerëzit përdorin gjatë shumë momenteve kritike dhe të paharrueshme. Ne i kuptojmë këto sjellje dhe besojmë se telefonat inteligjentë duhet të punojnë më shumë në mënyrë që përdoruesit të mund të shfrytëzojnë me të vërtetë momentet e rëndësishme në një mënyrë më të thjeshtë, më intuitive dhe më epike. Ne e njohim gjithashtu rëndësinë e privatësisë, prandaj u japim përdoruesve kontroll të plotë mbi atë që ndajnë dhe çfarë mbajnë private, – shtoi Shefi i Zyrës së Kërkimit, Zhvillimit dhe Sipërmarrës në Samsung Electronics.

Choi theksoi, se në Samsung besojmë se qasja jonë hibride është zgjidhja më praktike dhe më e besueshme për të përmbushur të gjitha këto nevoja dhe e vendos Samsung përpara kurbës. Ai gjithashtu shtoi se ata po u ofrojnë përdoruesve një ekuilibër midis përgjegjshmërisë së menjëhershme dhe sigurimit shtesë të privatësisë së AI në pajisje, dhe shkathtësisë së AI të bazuar në renë kompjuterike përmes bashkëpunimeve të hapura me partnerët kryesorë të industrisë në ofrimin e një sërë funksionesh që u nevojiten për jetën e përditshme.

Zgjerimi i mundësive me AI në pajisje

Në postimin e tij në blog, Shefi i Zyrës së Kërkimit, Zhvillimit dhe Sipërmarrës në Samsung Electronics, rikujtoi se Samsung solli funksionin ‘Live Translate’ të bazuar në AI në pajisje, sepse thirrjet zanore janë veçoria më themelore e një smartphone, por edhe një mjet komunikimi intim dhe privat. Për më tepër, Samsung është angazhuar të fuqizojë përdoruesit për të komunikuar pa pengesa gjuhësore, ndërsa në të njëjtën kohë siguron që çdo komunikim të jetë i sigurt dhe privat.

Për ta bërë realitet këtë veçori, Won-joon Choi tregon se ekipi i Samsung R&D punoi ditë e natë si pjesë e një procesi bashkëpunues që vërtet nxori më të mirë. Nga përcaktimi i duhur të modeleve të gjuhës së AI, te trajnimi dhe testimi në skenarë të jetës reale, organizatat tona të K&Zh brenda biznesit MX sfiduan veten dhe shtynë përtej kufijve të asaj që ne mendonim se ishte e mundur për të funksionuar plotësisht këtë funksion në pajisje.

Ajo që është interesante të theksohet janë fjalët e Choi në lidhje me rrjetet globale të kërkimit dhe zhvillimit të Samsung në mbarë botën, të cilat janë përgjegjëse për rritjen e talenteve më të mira dhe zhvillimin e teknologjive bazë në çdo rajon, kanë luajtur gjithashtu një rol kryesor. Qendrat Kërkimore të Samsung anembanë globit, duke përfshirë Poloninë, Kinën, Indinë dhe Vietnamin, i janë përkushtuar zhvillimit dhe zgjerimit të gjuhëve të mbështetura nga Galaxy AI. Gjuhët janë shumë kulturore, bashkëkohore dhe të lokalizuara, kështu që për t’i ndihmuar njerëzit të thyejnë barrierat gjuhësore dhe të komunikojnë më natyrshëm, roli i zyrave tona lokale të kërkimit dhe zhvillimit është edhe më vendimtar në hapjen e mundësive të reja për përdoruesit në më shumë rajone se kurrë më parë.

Gjithashtu, Won-joon Choi shprehet se të gjitha këto përpjekje i kanë mundësuar Samsung-ut të ofrojë diçka krejtësisht të re, të cilën unë jam i emocionuar ta ndaj. Së shpejti, Samsung do të zgjeroj fuqinë e Galaxy AI përtej aplikacionit të telefonatave të vetë Samsung duke zgjeruar Live Translate në aplikacione të tjera mesazhesh të palëve të treta për të mbështetur thirrjet zanore. Kështu që mund të qëndroni në kontakt me miqtë ose kolegët, duke komunikuar në aplikacionet tuaja të preferuara në shumë gjuhë.

Dhe meqenëse kjo veçori është integruar në modelin tonë të përkthimit të gjuhës së AI në pajisje, përdoruesit do të jenë në gjendje të përjetojnë komunikim pa pengesa pa u shqetësuar për çështjet e privatësisë si p.sh. të dhënat personale që ndahen jashtë telefonit të tyre kur përdorin Live Translate.

Pres që gjithnjë e më shumë veçori të inteligjencës artificiale të lëvizshme të inkorporohen brenda pajisjeve celulare pasi fuqia inteligjente informatike e çipave më të fundit – veçanërisht NPU-të – përparon me një shpejtësi të madhe, së bashku me teknologjitë e tjera. Kjo do t’u mundësojë më shumë njerëzve të përqafojnë AI dhe ta bëjnë çdo ditë më të përshtatshme, duke ofruar një paqe më të madhe mendore, – njoftoi Shefi i Zyrës së Kërkimit, Zhvillimit dhe Sipërmarrës në Samsung Electronics.

Rritja e Galaxy AI për nevojat e së nesërmes, sot

Për Won-joon Choi ky lajm emocionues është i gjithi pjesë e zgjerimit të angazhimit të Samsung ndaj Galaxy AI dhe hyrjes në fazën tjetër të epokës së AI-së celulare. Prezantimi i Galaxy AI në serinë Galaxy S24 ishte vetëm fillimi, – shtoi ai. Për të ofruar një përvojë krejtësisht të re dhe unike të AI, ne do të optimizojmë më tej përvojën e Galaxy AI për pajisjet e ardhshme të palosshme. Pajisjet tona të palosshme janë faktori më i gjithanshëm dhe fleksibël i formës në Samsung Galaxy dhe kur kombinohen me Galaxy AI, këto dy teknologji plotësuese së bashku do të hapin të gjitha mundësitë e reja.

Për më tepër ai tregon se Samsung është gjithashtu i përkushtuar për të zgjeruar përvojat e Galaxy AI në të gjithë ekosistemin më të gjerë Galaxy në një mënyrë që vetëm Samsung mund ta bëjë. Ndërsa epoka e inteligjencës artificiale celulare ecën përpara me një ritëm të shpejtë, Samsung po përshpejton inovacionet e inteligjencës artificiale celulare për të përmbushur nevojat e jo vetëm të sotme, por të nesërme.