Inteligjenca artificiale po ndryshon punën e serviseve të veturave

Inteligjenca artificiale po sjell ndryshime në mënyrën se si funksionojnë serviset e veturave.
Teknologjia e re mundëson identifikimin e defekteve me saktësi të lartë, ndërsa një skaner i avancuar që përdoret në Gjermani kushton rreth 150 mijë euro.
Sistemet e reja përdorin kamera, sensorë dhe inteligjencë artificiale për të analizuar gjendjen e veturave dhe për të identifikuar probleme që mund të mos vërehen gjatë një kontrolli të zakonshëm.
Këto pajisje mund të zbulojnë dëmtime në pjesë të ndryshme të veturës, rrjedhje të lëngjeve, probleme me gomat dhe defekte në komponentët mekanikë. Kontrolli kryhet në mënyrë të automatizuar, duke reduktuar kohën e nevojshme për inspektim.
Megjithatë, investimi në këtë teknologji është i lartë. Çmimi prej rreth 150 mijë eurosh për një skaner të tillë përbën një shpenzim të konsiderueshëm për serviset, veçanërisht për bizneset e vogla.
Pavarësisht kostos, teknologjia mund të ndihmojë në përmirësimin e diagnostikimit, rritjen e efikasitetit dhe identifikimin më të hershëm të defekteve, duke ndryshuar gradualisht mënyrën e mirëmbajtjes dhe riparimit të veturave.