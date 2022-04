Inter – Milan: Formacionet e mundshme për gjysmëfinalen e Kupës së Italisë

Gjysmëfinalja e dytë e Kupës së Italisë mes Inter dhe Milan luhet sonte.

Qyteti i Milanos do të jetë i mbushur me spektakël sonte, kur me fillim nga ora 21:00 luhet ndeshja mes Inter dhe Milan, shkruan lajmi.net.

Të dyja skuadrat kërkojnë finalen për të mbetur në garë për dy trofe këtë edicion, pasi të njëjtat janë në garë të ngushtë edhe për titullin e kampionit në Serie A.

Anash lëndimeve dhe mungesave, Inter pritet të startojë me një 3-5-2, kurse Milan me 4-2-3-1.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet e mundshme për këtë ndeshje.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanogli, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Hernandez,Tomori, Kalulu, Calabria; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.