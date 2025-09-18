Inxhinieri që projektoi bolidin F1 të Ayrton Sennës zbulon superveturën

Steve Nichols, inxhinieri që dizajnoi veturën dominuese të McLaren për Ayrton Sennën dhe Alain Prostin, tani ka prezantuar supervetuën e tij.
Në një botë ku dominojnë teknologjia dhe komoditeti, ende ka kompani që duan të nderojnë garat e vërteta dhe shoferët legjendarë si Ayrton Senna. Gjatë Monterey Car Week u shfaq një veturë britanike me pedigree të Formula 1, Nichols N1A ICON 88, e dizajnuar nga Steve Nichols. Pikërisht Nichols dizajnoi edhe legjendën McLaren MP4/4, që u vozit nga Senna dhe Prost gjatë sezonit dominues të F1 në vitin 1988.
Teknikisht, N1A është një ‘barchetta’ garash për rrugë me motor V8 atmosferik 7.0 litra, i zhvilluar mbi bazën e bllokut LS3 të General Motors, por plotësisht i modifikuar me komponentë të veçantë si shufra lidhëse, sistem karteri të thatë dhe valvula elektronike të gazit. Rezultati është mbi 650 kuaj/fuqi, me fuqinë që shkon në rrotat e pasme përmes një kutie manuale me 6 shpejtësi.
Megjithatë, më mbresëlënëse është pesha prej vetëm 900 kilogramësh. Karroceria është bërë nga fibra karboni, e cila vjen direkt nga Formula 1.
Aerodinamika e modelit N1A është perfeksionuar në tunelin e erës MIRA për të arritur ekuilibrin ideal mes forcës shtytëse dhe rezistencës. Sistemi i pezullimit ka dyfishin e krahut me komponentë të klasës së garave, ndërsa frenimi bëhet me kalibra me shumë pistona, si në autosport. Gomat Michelin Pilot Sport Cup 2 janë montuar në rrota 19-inç përpara dhe 20-inç prapa, duke i dhënë makinës një ngjitje serioze në rrugë.
Rezultati është një përvojë krejt analoge dhe e pastër e drejtimit, krijuar për ata që duan të ndiejnë çdo centimetër të rrugës. Ndihmat elektronike janë të minimizuara, kontrolli i rrëshqitjes është standard, ndërsa ABS dhe drejtimi me asistencë janë opsionale.
Interieri është qartë i frymëzuar nga McLaren MP4/4. Ka një pozicion drejtimi krejtësisht të ulur, një ulëse të vetme dhe levën e shpejtësive që i ngjan asaj që përdorte Senna. Matësit analogë, kontrollat prej alumini të punuar me makinë dhe mbulesa e lëkurës së cilësisë së lartë krijojnë një ambient fokusuar dhe pa shpërqendrime, i përshtatur plotësisht për shoferin.
N1A është modeli i parë i kompanisë Nichols Cars, themeluar në vitin 2017 nga Steve Nichols dhe drejtori ekzekutiv John Minett. Misioni i tyre është të prodhojnë një makinë sportive të pastër dhe emocionuese pa kompromis estetik, që bashkon elementë klasikë të dizajnit me saktësinë moderne inxhinierike. N1A është drejtpërdrejt i frymëzuar nga McLaren M1A, makina e parë ikone e markës nga vitet 60.
Nichols prezantoi makinën me emrin ICON 88, dhe 15 makinat e para i kushtohen secilës nga 15 fitoret që McLaren MP4/4 arriti gjatë sezonit të Formula 1 në 1988. Ky është një homazh jo vetëm trashëgimisë inxhinierike të Nichols, por edhe një prej epokave më dominuese në historinë e Formula 1.