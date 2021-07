‘iPhone 13 Pro’ do të vijë në ngjyra të reja,

Një rrjedhje e dukshme e zinxhirit të furnizimit po vërteton thashethemet se modelet e nivelit më të lartë të Apple “iPhone 13” mund të ofrohen në ngjyra të reja si “ari i perëndimit të diellit”, e zeza mat dhe një ari i zbehtë.

Informacioni u postua në një bord mesazhesh në gjuhën koreane nga rrjedhësi Ranzuk. Duke cituar një burim kinez të zinxhirit të furnizimit, postimi pretendon se “iPhone 13 Pro” i Apple do të ofrohet në katër ngjyra: e zezë, argjend, ari i trëndafilit dhe ari i perëndimit të diellit.

Sipas postimit, ngjyra e artë e perëndimit të diellit do të ketë një “ndjesi bronzi”, ndërsa ari i trëndafilit “duket shumë i zbehtë”.

Këto mundësi të reja ngjyrash ka të ngjarë të zbatohen vetëm për modelet më të larta “iPhone 13 Pro”. Aktualisht, iPhone 12 Pro. ofrohet në grafit, argjend, ar dhe Blu të Paqësorit. Sipas të gjitha gjasave, modelet e kategorisë së mesme “iPhone 13” do të vazhdojnë të vijnë në një larmi të ngjyrave shumëngjyrëshe.

Rrjedhja mbështet një thashethem të mëparshëm që sugjeron se “iPhone 13 Pro” do të vijë në një opsion të ri me ngjyra të ngjashme me bronzin. Kjo thashethem i mëparshëm gjithashtu tregonte se modeli i zi “iPhone 13 Pro” do të ishte i mat, duke sugjeruar një largim nga ngjyra e grafit e formacionit aktual Pro.

Apple është vendosur të nxjerrë modele të reja iPhone diku në gjysmën e dytë të vitit 2021, ndoshta në shtator. I ashtuquajturi “iPhone 13” thuhet se ka një nivel më të vogël, një përplasje të azhurnuar të kamerës dhe përmirësime të tjera në rritje mbi iPhone 12 Pro.

