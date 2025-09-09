iPhone 17 Air do të jetë sakrifica e Apple për vizionin e së ardhmes

E marta po parashikohet të jetë një ditë e madhe për entuziastët e teknologjisë dhe fansat e Apple, pasi kompania do të zbulojë linjën e saj të re të iPhone.
Ndërsa iPhone 17 Air pritet të jetë “ylli i shfaqjes”, Mark Gurman i Bloomberg ka sjellë një dozë të hershme realiteti.
Ai tërheq një paralele paralajmëruese midis iPhone-it super të hollë që do të dalë së shpejti dhe MacBook Air origjinal nga viti 2008.
Ai MacBook Air origjinal ishte i shtrenjtë, me fuqi dhe jetëgjatësi mesatare të baterisë, shkruajnë mediat e huaja.
Kishte një çmim të çuditshëm midis një MacBook më të lirë dhe më të aftë dhe një MacBook Pro shumë më të mirë.
Gurman argumenton se Apple po përsërit të njëjtën histori me iPhone 17 Air, pasi thuhet se do të jetë dukshëm më i hollë, por me koston e asaj që përdoruesit në të vërtetë interesojnë: jetëgjatësinë e baterisë dhe performancën e kamerës.
Ky model i ri “Air” pritet të vendoset midis iPhone 17 bazë, i cili do të ketë një bateri më të mirë dhe më shumë kamera, dhe iPhone 17 Pro, i cili do të jetë superior në çdo aspekt domethënës.
Pika kryesore e shitjes është pesha.
Kjo pajisje do të hapë rrugën për një të ardhme për të gjithë iPhone-ët dhe madje do të hedhë themelet për një pajisje të palosshme.
Sipas Gurman, iPhone 17 Air do të jetë sakrifica e Apple për vizionin e saj për të ardhmen.