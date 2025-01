iPhone 17 Air do të zëvendësojë iPhone Plus – raporti zbulon trashësinë dhe çmimin e tij

iPhone 17 Air – i cili do të zëvendësojë linjën iPhone Plus – me sa duket do të jetë jashtëzakonisht i hollë dhe jo aq i shtrenjtë sa pritej.

Një raport i ri zbulon se iPhone 17 Air do të ndjekë të njëjtin model çmimi si telefonat Plus që do të ndërpriten së shpejti.

Kjo do të thotë që modeli Air duhet të fillojë nga rreth 800 dollarë dhe të rritet.

iPhone 17 Air pritet të ketë specifika më pak të fuqishme se telefonat e tjerë dhe do të tregtohet për përdoruesit që i japin përparësi estetikës.

Telefoni thuhet se do të jetë 6.25 mm në trashësi, shkruajnë mediat e huaja.

Për krahasim, modeli bazë iPhone 16 është 7.8 mm.

Dhe kjo është arsyeja pse ky telefon do të ekzistojë në radhë të parë.

Ndryshe, iPhone 17 Air është përpjekja më e fundit e Apple për një model të ri iPhone që synon një vend specifik.

Samsung – ndoshta rivali më i madh i Apple në industrinë e telefonave – po bën gjithashtu një variant më të hollë të linjës së saj.

Galaxy S25 Slim, sipas raportit, u finalizua kur filluan të dalin lajmet për iPhone 17 Air.

Megjithatë, ndryshe nga iPhone 17 Air, S25 Slim thuhet se ka një “kamerë Ultra” dhe nuk do të lansohet së bashku me pjesën tjetër të linjës S25.

Pritet të zbulohet këtë muaj në Galaxy Unpacked, por supozohet se do të dalë më vonë gjatë vitit.

Është interesante që raporti pretendon se iPhone 17 Air fillimisht do të ishte një produkt më vete.

Ndryshe, vendimi i Apple për të zëvendësuar modelin Plus me Air erdhi vetëm pasi i pari vazhdoi të shihte shitje të dobëta.