iPhone 18 mund të shtrenjtohet me 100 dollarë për shkak të rritjes së çmimit të memorieve

Apple pritet të përballet me një rritje të çmimeve të serisë iPhone 18, pasi kostot e çipave të memories RAM dhe NAND janë rritur ndjeshëm.
Sipas raportimeve të fundit, Apple fillimisht është përpjekur ta përballojë vetë rritjen e kostove, por presioni mbi marzhet e fitimit është bërë gjithnjë e më i madh. Për këtë arsye, kompania mund t’ua kalojë një pjesë të kostos konsumatorëve.
Raportimet flasin për një rritje prej rreth 100 dollarësh për të gjitha modelet e iPhone 18, krahasuar me paraardhësit e tyre.
Nëse këto parashikime rezultojnë të sakta, iPhone 18 Pro mund të nisë nga rreth 1,199 dollarë, ndërsa modelet e tjera do të kenë gjithashtu çmime më të larta.
Rritja e kostove të memories nuk po prek vetëm Apple. Edhe prodhues të tjerë të mëdhenj, përfshirë Samsung dhe Google, kanë përballuar presione të ngjashme dhe kanë rritur çmimet e disa pajisjeve.
Apple, sipas burimeve të cituara, ka dashur fillimisht të shmangë një rritje të drejtpërdrejtë të çmimeve, por ruajtja e marzheve të fitimit është bërë më e vështirë.
Në këtë situatë, një rritje prej 100 dollarësh konsiderohet si një kompromis relativisht i moderuar për kompaninë, duke pasur parasysh kostot në rritje të komponentëve dhe çmimet e konkurrencës.
Nëse konfirmohet zyrtarisht, iPhone 18 mund të bëhet një nga gjeneratat më të shtrenjta të iPhone-ve, edhe pse Apple pritet të përpiqet ta mbajë çmimin brenda nivelit të konkurrentëve kryesorë.