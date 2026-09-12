iPhone Duo përballë Galaxy Z Fold8: beteja e gjigantëve të telefonave të palosshëm

Pas vitesh thashethemesh, rrjedhjesh të informacionit dhe pritjesh të shumta, Apple më në fund ka prezantuar telefonin e saj të parë të palosshëm, iPhone Duo.
Me një format të shkurtër dhe relativisht të gjerë, të njohur tashmë në tregun e telefonave Android, iPhone Duo hyn drejtpërdrejt në konkurrencë me Samsung Galaxy Z Fold8.
Dy rivalët përballen në një betejë të fortë për sa i përket dizajnit, ekranit, performancës, kamerave, baterisë dhe çmimit.
Dizajni dhe qëndrueshmëria
Samsung ka një avantazh të dukshëm në peshë. Galaxy Z Fold8 është 53 gramë më i lehtë se iPhone Duo, ndërsa është gjithashtu më i hollë si kur është i mbyllur, ashtu edhe kur hapet.
Diferenca në peshë pritet të ndihet gjatë përdorimit të përditshëm. Apple, nga ana tjetër, synon një ndjesi më premium, duke përdorur kornizë titani, ndërsa Samsung vazhdon me një konstruksion prej alumini.
Sa i përket mbrojtjes nga uji dhe pluhuri, iPhone Duo ka një avantazh të lehtë me certifikimin IP68, ndërsa Galaxy Z Fold8 vjen me IP48.
Të dy telefonat kanë module kamerash që dalin dukshëm nga pjesa e pasme, megjithëse ai i iPhone Duo duket se është pak më i theksuar.
Ekranet
Në ekranin e jashtëm, të dy modelet janë pothuajse identike për nga dimensionet, rezolucioni, shpejtësia e rifreskimit dhe ndriçimi maksimal.
Galaxy Z Fold8 ofron një pamje më uniforme, ndërsa iPhone Duo ka skaje të rrumbullakosura. Apple përdor gjithashtu një prerje më të madhe për kamerën selfie, të vendosur në cep, ndërsa Samsung ka një prerje më kompakte dhe të pozicionuar në qendër.
Kur telefoni hapet, të dy modelet kanë të njëjtën madhësi diagonale të ekranit. Megjithatë, iPhone Duo ka një rezolucion pak më të lartë, 1878 x 2670 pikselë, me densitet prej 430 ppi.
Një tjetër avantazh i Apple është kamera selfie e fshehur nën ekran, duke krijuar një pamje më të pastër dhe më pak të ndërprerë.
Të dy ekranet ofrojnë rifreskim variabël nga 1 deri në 120Hz dhe ndriçim maksimal deri në 3000 nits.
iPhone Duo shton edhe një version me përfundim Nano Texture, i cili synon të reduktojë ndjeshëm reflektimet. Apple ofron gjithashtu mbështetje për përdorimin e një stilolapsi, një veçori që nuk ofrohet nga Galaxy Z Fold8.
Performanca
Në aspektin e fuqisë së procesimit, Apple vjen me çipin e saj të ri A20 Pro, të prodhuar në procesin 2nm.
Kompania e cilëson atë si procesorin “më të shpejtë në çdo smartphone”, ndërsa performanca reale do të duhet të konfirmohet përmes testeve dhe benchmark-eve të pavarura.
A20 Pro ka gjithashtu një bërthamë shtesë GPU-je, ndërsa Apple pretendon se ofron deri në 40 për qind më shumë performancë grafike krahasuar me A19 Pro.
Në anën tjetër, Galaxy Z Fold8 përdor Snapdragon 8 Elite Gen 5, të prodhuar në teknologjinë 3nm dhe aktualisht ndër procesorët më të fuqishëm të ekosistemit Android.
Të dy telefonat vijnë standardisht me 12GB RAM dhe 256GB hapësirë ruajtëse.
Samsung ofron deri në 16GB RAM në versionet me 512GB dhe 1TB hapësirë, ndërsa iPhone Duo shkon edhe më larg për sa i përket memories së brendshme, me një konfigurim maksimal prej 2TB.
Kamerat
Në pjesën e fotografisë, të dy telefonat kanë konfigurime të ngjashme, me një kamerë kryesore dhe një kamerë ultra të gjerë në pjesën e pasme.
Apple duket se përdor një sensor pak më të madh në kamerën kryesore, me madhësi 1/1.28″, krahasuar me sensorin 1/1.56″ të Samsung.
Megjithatë, asnjëri prej dy modeleve nuk ka një kamerë të dedikuar telefoto, çka do të thotë se zmadhimi optik nuk është pika e tyre më e fortë.
Galaxy Z Fold8 ka një avantazh në regjistrimin e videove, pasi mund të regjistrojë deri në 8K me 30 kuadro për sekondë.
Bateria dhe autonomia
Siç ndodh shpesh me Apple, kompania nuk ka bërë publike kapacitetin real të baterisë së iPhone Duo.
Apple pretendon deri në 31 orë riprodhim video duke përdorur ekranin e brendshëm dhe deri në 44 orë kur përdoret ekrani i jashtëm. Nëse të dy ekranet përdoren në mënyrë të barabartë, kompania deklaron rreth 24 orë përdorim.
Samsung, në anën tjetër, ka pajisur Galaxy Z Fold8 me një bateri 4800 mAh Si/C, e cila në testet e baterisë arriti një rezultat prej 13 orësh e 59 minutash përdorim aktiv.
Në testet e riprodhimit të videos, Fold8 kaloi mbi 20 orë, por këto rezultate nuk mund të krahasohen drejtpërdrejt me shifrat e Apple, pasi kompanitë përdorin metoda të ndryshme testimi.
Karikimi
Në karikimin me kabllo, Apple pretendon se iPhone Duo arrin 50 për qind të baterisë në 20 minuta.
Samsung Galaxy Z Fold8 arriti rreth 65 për qind në të njëjtën periudhë, sipas testimeve të kryera.
Apple rikuperon disavantazhin në karikimin pa kabllo, me mbështetje për 25W, krahasuar me 20W te Galaxy Z Fold8.
Të dy telefonat kanë porta USB Type-C 3.2.
Megjithatë, Samsung ka një avantazh të rëndësishëm për përdoruesit profesionistë: Samsung DeX, i cili e shndërron telefonin në një ambient të ngjashëm me kompjuterin kur lidhet me ekran të jashtëm.
iPhone Duo, në këtë drejtim, nuk ofron një modalitet të ngjashëm desktop.
Lidhjet dhe SIM
Të dy telefonat mbështesin teknologjitë më të fundit të lidhjes, përfshirë Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 dhe UWB.
iPhone Duo ka avantazhin e një gjenerate të dytë të teknologjisë UWB.
Një tjetër dallim është përdorimi i SIM-it fizik. Galaxy Z Fold8 ruan slotin fizik për SIM, ndërsa iPhone Duo është vetëm me eSIM.
Çmimi – avantazhi i Samsung
Diferenca më e madhe mes dy telefonave mund të jetë ajo që ndodhet në etiketën e çmimit.
Galaxy Z Fold8 kushton aktualisht 1,649 dollarë ose 1,929 euro, ndërsa iPhone Duo nis nga 1,999 dollarë ose 2,299 euro.
Kjo do të thotë se iPhone Duo është rreth 350 dollarë ose 370 euro më i shtrenjtë në konfigurimin bazë.
Në një përballje ku të dy telefonat ofrojnë specifika shumë të avancuara, kjo diferencë e konsiderueshme e çmimit i jep Galaxy Z Fold8 një avantazh të rëndësishëm në raportin mes çmimit dhe specifikave.
Në fund, Apple synon të fitojë me ekranin, çipin e ri, materialet premium dhe integrimin në ekosistemin e saj, ndërsa Samsung mbështetet te pesha më e ulët, trashësia më e vogël, DeX, karikimi më i shpejtë dhe çmimi më i ulët.