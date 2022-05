iPhone në xhepin e gabuar mund të ndalojë punën e stimuluesit tuaj kardiak, sqaron studimi

Mbajtja e telefonit ose kufjeve në xhepin e krahrorit mund të çaktivizojë pajisjet e zemrës që shpëtojnë jetën, kanë paralajmëruar studiuesit.

Një studim ka gjetur se magnetët brenda modeve të fundit të iPhone kufjet e karikimit të kufjeve AirPod janë mjaft të forta për të ndikuar në gjeneratorët e pulsit, të cilët janë të ngjashëm me stimuluesit e ritmit, shkruan DailyMail, transmeton portal arbresh.info

Ato dërgojnë goditje elektrike në zemër nëse ajo rreh shumë shpejt për ta kthyer atë në një ritëm normal.

Testet tregojnë se iPhone 12 Pro Max, kutia e karikimit Apple AirPods Pro, Apple Pencil i Gjeneratës së 2-të dhe Pencili Microsoft Surface Pen kanë një ‘zonë ndikimi magnetik’ që mund të ndërhyjë me gjeneratorët e pulsit nga vetëm disa centimetra larg.

Studiuesit zviceranë në Universitetin e Bazelit dhe Universitetin e Shkencave të Aplikuara dhe Arteve Northwestern vendosën produkte elektronike në distanca të ndryshme nga pajisjet, të quajtur defibrilatorë kardioverter të implantueshëm, derisa ato u çaktivizuan.

“Nëse mbani një pajisje elektronike portative afër gjoksit dhe keni një histori të takikardisë, rrahjeve të shpejta të zemrës, me një ICD, magnetët e fortë në këto pajisje mund të çaktivizojnë defibrilatorin tuaj kardioverter”, thotë Dr. Coretin Fery.

Sipas tij, pacientët me sëmundje të zemrës duhet të jenë të vetëdijshëm për këto rreziqe dhe mjeku i tyre duhet t’u thotë që të kenë kujdes me këto pajisje elektronike me magnet.

“Këto paisje mund të shkaktojnë probleme kur i mbani në xhepin e këmishës ose në xhepin e xhaketës përpara, si dhe kur jeni të shtrirë në divan dhe duke e mbështetur pajisjen elektronike në gjoks, ose nëse ju zë gjumi me pajisjen elektronike. Gjëja kryesore që duhet mbajtur mend është se çdo pajisje elektronike mund të jetë një rrezik, veçanërisht ato me një magnet brenda”, shtoi ai.

Dr. Sven Kect, inxhinier kërkimor në Universitetin e Bazelit tha se “njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme të paisjeve elektronike”.

“Ajo që është më shqetësuese është se magnetët po përdoren gjithnjë e më shumë në pajisje elektronike portative, dhe me kaq shumë magnet rreth nesh, rreziku për pacientët kardiak është edhe më i madh”, shtoi ai.

Ky është studimi i parë që identifikon rëndësinë e vlerësimit të produkteve teknologike për sigurinë shëndetësore.