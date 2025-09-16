IPK arreston katër policë në Mitrovicë, dyshohen për “manipulim me prova”

Inspektorati Policor i Kosovës (IPK), ka bërë të ditur se të martën kanë arrestuar katër zyrtarë policorë nën dyshimin se kanë kryer veprën penale “Manipulim me prova”.
Në njoftimin e IPK-së thuhet se, bazuar në hetimet fillestare, ‘dyshohet se më 13 shtator 2025, zyrtarët policorë nuk kanë proceduar me rast penal në një incident të klasifikuar si “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”, si dhe kanë fshehur dhe manipuluar me provat e gjetura në vendin e ngjarjes’.
Me vendim të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.
Po ashtu, si pjesë e procedurave administrative, IPK ka rekomanduar suspendimin e katër zyrtarëve të dyshuar, të cilët ishin me detyrë në Stacionin Policor në Mitrovicën e Jugut, drejtuar Drejtorisë Rajonale të Policisë Mitrovicë e Jugut.
“Hetuesit e IPK-së në koordinim të plotë me Prokurorinë do të vazhdojnë të ndërmarrin edhe veprime të tjera hetimore drejt ndriçimit të plotë të të gjitha rrethanave që ndërlidhen me këtë rast”, theksohet në njoftim.