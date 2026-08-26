Iraku thërret ambasadorin iranian për postimet me harta të rajonit

Ministria e Jashtme e Irakut thirri ambasadorin iranian në Bagdad për të kërkuar sqarime lidhur me postimet në rrjetet sociale të disa misioneve diplomatike iraniane jashtë vendit, ku shfaqeshin harta të rajonit, raportoi të mërkurën Agjencia Irakiane e Lajmeve (INA), transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se nënsekretari për Çështjet Shumëpalëshe dhe Çështjet Ligjore, Shorsh Khalid Said, thirri ambasadorin iranian Mohammad Kazem Al-e Sadeq lidhur me postimet dhe qëndrimet e komentet shoqëruese që “nuk i përshtaten thellësisë së marrëdhënieve mes dy vendeve”.
Masa erdhi disa ditë pas një shkëmbimi publik deklaratash mes kryetarit të Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, dhe homologut të tij irakian, Haibat al-Halbousi, lidhur me emërtimin e hapësirës ujore që ndan Iranin nga Gadishulli Arabik.
Gjatë një vizite në Bagdad javën e kaluar, Qalibaf publikoi një fotografi të tij përpara një harte të rajonit, ku përdorej emërtimi i preferuar nga Irani për këtë hapësirë ujore. Halbousi iu përgjigj të nesërmen duke publikuar një fotografi përpara një harte ku përdorej emërtimi i përdorur zakonisht nga Iraku dhe shtetet e tjera arabe.
Mosmarrëveshja u përshkallëzua pasi Ambasada e Iranit në Kenia publikoi një postim me një hartë të rajonit dhe komente mbi origjinën historike dhe gjuhësore të emrave “Irak” dhe “Bagdad”.
Gjatë takimit, zyrtari irakian theksoi rëndësinë e konsultimeve dhe koordinimit të vazhdueshëm mes Bagdadit dhe Teheranit lidhur me zhvillimet aktuale rajonale dhe pasojat e tyre, veçanërisht për Irakun.
Ai gjithashtu nënvizoi nevojën që çështjet dhe mosmarrëveshjet e pazgjidhura rajonale të trajtohen përmes kanaleve diplomatike dhe dialogut, në një mënyrë që kontribuon në sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
Të dyja palët diskutuan gjithashtu forcimin e marrëdhënieve dypalëshe përmes vizitave të ndërsjella, koordinimit në forumet dhe organizatat ndërkombëtare, si dhe bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike dhe të sigurisë.
Ambasadori iranian, nga ana e tij, shprehu gatishmërinë e Teheranit për të vazhduar bashkëpunimin dhe koordinimin me Irakun, duke iu referuar lidhjeve historike dhe shoqërore mes dy vendeve dhe rëndësisë së konsultimeve të vazhdueshme për çështjet me interes të përbashkët.