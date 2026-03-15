Irani: 223 gra dhe 202 fëmijë të vrarë nga sulmet SHBA-Izrael

Të paktën 223 gra dhe 202 fëmijë janë vrarë në sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit që nga 28 shkurti, njoftoi sot Ministria iraniane e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Viktimat përfshijnë tri gra shtatzëna dhe 12 fëmijë nën moshën pesë vjeç, thuhet në një deklaratë të ministrisë të publikuar nga agjencia e lajmeve Fars.
Ministria shtoi se 41 fëmijë janë plagosur gjithashtu në këto sulme.
Sipas deklaratës, sulmet amerikano-izraelite kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturën shëndetësore të Iranit, me 153 qendra shëndetësore të dëmtuara në mbarë vendin.
Përplasjet janë përshkallëzuar që nga 28 shkurti, kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit, duke vrarë rreth 1.200 persona, përfshirë ish-udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë kapacitete ushtarake amerikane.