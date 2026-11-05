Irani dhe Omani diskutojnë për zhvillimet rajonale dhe diplomacinë mes tensioneve në Hormuz

Qeveria e Iranit ka bërë të ditur se ministri i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi dhe homologu i tij nga Omani, Badr Albusaidi, gjatë një bisede telefonike kanë diskutuar për zhvillimet rajonale dhe përpjekjet diplomatike për promovimin e paqes dhe stabilitetit, transmeton Anadolu.
Bisedimet u zhvilluan në mes të tensioneve në rritje lidhur me bllokadën detare amerikane dhe sigurinë detare në Ngushticën e Hormuzit ndërsa Katari vazhdon ndërmjetësimin mes Washingtonit dhe Teheranit.
Ngushtica, e cila ndodhet mes Iranit dhe Omanit, është një nga rrugët ujore me rëndësinë më të madhe strategjike në botë, përmes së cilës transportohen sasi të mëdha të eksporteve të naftës dhe gazit nga vendet e Gjirit drejt tregjeve ndërkombëtare.
Të hënën, Irani deklaroi se ende po shkëmben mesazhe me SHBA-në përmes ndërmjetësve dhe se rihapja e kësaj rruge ujore varet nga përfundimi i bllokadës nga ana e Washingtonit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit më 28 shkurt, duke e shtyrë Teheranin të kundërpërgjigjej ndaj Izraelit dhe aseteve amerikane në rajon, përpara se në muajin prill të arrihej një armëpushim.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan memorandum mirëkuptimi më 18 qershor për lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, por zbatimi ngeci për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me masat e sigurisë.