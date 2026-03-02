Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Irani ka goditur 6 baza ushtarake amerikane në Gjirin Persik

Irani ka goditur 6 baza ushtarake amerikane në Gjirin Persik

Irani ka shënjestruar të paktën gjashtë baza ushtarake amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme që kur Washingtoni dhe Tel Avivi filluan të sulmonin Iranin të shtunën, sipas një analize nga “The New York Times” që u mbështet në imazhe satelitore, video të autentikuara dhe deklarata nga zyrtarë ushtarakë amerikanë, transmeton Anadolu.

Mbetet e pasigurt se sa armë qëlloi Irani në baza ose sa u kapën. Megjithatë, sulmet kanë shkaktuar shqetësime në lidhje me aftësinë e bazave për t’u mbrojtur nga sulme të tjera.

Bazat në Bahrein, Irak dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, së bashku me tre vendndodhje në Kuvajt, u goditën gjatë fundjavës. Disa ndërtesa u dëmtuan ose u shkatërruan, përfshirë sistemet e komunikimit satelitor.

Zyrtarët amerikanë raportuan se tre anëtarë të shërbimit u vranë dhe pesë u plagosën rëndë në një sulm në kampin “Arifxhan” në Kuvajt, megjithëse nuk janë shfaqur imazhe të atij sulmi.

Nuk janë raportuar viktima ose lëndime në pesë vendet e tjera të identifikuara.

Midis vendeve të prekura ishin një seli e madhe detare, kampe të themeluara ushtarake amerikane, baza ajrore që strehonin forcat amerikane dhe një strukturë rekreative detare.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram