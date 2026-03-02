Irani ka goditur 6 baza ushtarake amerikane në Gjirin Persik

Irani ka shënjestruar të paktën gjashtë baza ushtarake amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme që kur Washingtoni dhe Tel Avivi filluan të sulmonin Iranin të shtunën, sipas një analize nga “The New York Times” që u mbështet në imazhe satelitore, video të autentikuara dhe deklarata nga zyrtarë ushtarakë amerikanë, transmeton Anadolu.
Mbetet e pasigurt se sa armë qëlloi Irani në baza ose sa u kapën. Megjithatë, sulmet kanë shkaktuar shqetësime në lidhje me aftësinë e bazave për t’u mbrojtur nga sulme të tjera.
Bazat në Bahrein, Irak dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, së bashku me tre vendndodhje në Kuvajt, u goditën gjatë fundjavës. Disa ndërtesa u dëmtuan ose u shkatërruan, përfshirë sistemet e komunikimit satelitor.
Zyrtarët amerikanë raportuan se tre anëtarë të shërbimit u vranë dhe pesë u plagosën rëndë në një sulm në kampin “Arifxhan” në Kuvajt, megjithëse nuk janë shfaqur imazhe të atij sulmi.
Nuk janë raportuar viktima ose lëndime në pesë vendet e tjera të identifikuara.
Midis vendeve të prekura ishin një seli e madhe detare, kampe të themeluara ushtarake amerikane, baza ajrore që strehonin forcat amerikane dhe një strukturë rekreative detare.