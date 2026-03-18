Irani konfirmon vrasjen e njërit prej zyrtarëve të saj të lartë

Garda Revolucionare e Iranit ka konfirmuar të martën vrasjen e Soleimanit, sipas Mizan, agjencisë zyrtare të lajmeve të vendit.
Ai ishte një nga dy zyrtarët e lartë të sigurisë për të cilët Izraeli ka thënë të martën se i vrau në sulmet e natës, duke i dhënë një goditje të madhe udhëheqjes së Iranit.
Media shtetërore iraniane ende nuk e ka konfirmuar vdekjen e Ali Larijani, sekretarit të Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, i cili konsiderohej një nga figurat më të fuqishme në vend.
Të dy burrat ishin çelësi i shtypjes së dhunshme të protestave nga Irani në janar.
Soleimani ishte sanksionuar gjithashtu nga SHBA-ja, Bashkimi Evropian dhe vende të tjera për rolin e tij në ndihmën për shtypjen e mospajtimit për vite me radhë përmes Basij, një milici tërësisht vullnetare.