Irani paralajmëron për pasoja nga prania e Izraelit në rajon pas vizitës së Netanyahut në Emiratet Arabe

Irani paralajmëroi të martën për pasojat e pranisë së Izraelit në rajon pas vizitës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme e Iranit e dënoi vizitën, duke thënë se ajo erdhi në një “kohë të ndjeshme” mes sulmeve izraelite ndaj Iranit dhe gjenocidit në Palestinë dhe Liban.
Ajo tha se prania e Izraelit në rajon po krijon “situatë të rrezikshme” dhe u kërkoi vendeve të rajonit të qëndrojnë vigjilent ndaj kërcënimeve ndaj paqes dhe sigurisë kolektive.
Ministria u bëri thirrje shteteve në rajon që të mos lejojnë që territori i tyre të përdoret për veprime që mund të minojnë stabilitetin rajonal.
Mediat izraelite raportuan më herët se Netanyahu zhvilloi takim të zgjeruar gjatë vizitës së tij të 27 shtatorit në Emiratet e Bashkuara Arabe me përfaqësues nga disa vende.
Raportet, duke cituar një burim të paidentifikuar nga Emiratet, thanë se përfaqësues nga SHBA-ja, Arabia Saudite, Maroku, Kuvajti, Bahreini, Libia, Omani dhe Egjipti iu bashkuan zyrtarëve nga Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.