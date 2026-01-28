Irani paralajmëron SHBA-në kundër përshkallëzimit ushtarak, kujton koston e luftërave të kaluara

Misioni i Iranit në OKB theksoi sot gatishmërinë e Teheranit për t’u angazhuar në dialog me SHBA-në, duke paralajmëruar se presioni ushtarak do të shkaktonte një përgjigje të fuqishme, transmeton Anadolu.
“Herën e fundit kur SHBA-ja u fut gabimisht në luftëra në Afganistan dhe Irak, ajo shpërdoroi mbi 7 trilionë dollarë dhe humbi më shumë se 7.000 jetë amerikane”, thuhet në një postim në platformën sociale amerikane X.
“Irani është i gatshëm për dialog të bazuar në respekt dhe interesa të ndërsjella, por nëse detyrohet, do të mbrohet dhe do të përgjigjet si kurrë më parë”, shtohet më tej.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump përsëriti sot se një “armadë masive” është nisur drejt Iranit, duke shprehur shpresën se Teherani do të “ulet në tryezë” dhe do të negociojë me Washingtonin.