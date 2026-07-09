Irani pezullon shërbimin hekurudhor Teheran-Mashhad pas sulmit SHBA-Izrael

Irani pezulloi shërbimet hekurudhore të pasagjerëve midis Teheranit dhe Mashhadit të enjten pas një sulmi amerikano-izraelit në një pjesë të linjës hekurudhore, transmeton Anadolu.
Hekurudhat e Republikës Islamike të Iranit thanë se operacionet e trenave të pasagjerëve në linjën Teheran-Mashhad u ndaluan pasi sulmi goditi një pjesë të linjës më herët të enjten, njoftoi transmetuesi shtetëror IRIB.
Autoritetet hekurudhore thanë se ekipet teknike dhe operacionale u dërguan menjëherë në vend dhe puna e rindërtimit ishte duke u zhvilluar për të rivendosur pjesën e dëmtuar sa më shpejt të jetë e mundur.
Pasagjerët e bllokuar nga ndërprerja do të transportohen me rrugë në qytetin verilindor të Mashhadit, thuhet në raport.
Më herët të enjten, Agjencia e Lajmeve Mehr raportoi se Ura Aq Tekeh Khan në provincën veriore Golestan ishte goditur nga një predhë.
Një zyrtar amerikan i tha Axios se ushtria amerikane shënjestroi dy ura hekurudhore në Iranin verior me raketa lundrimi si pjesë e sulmeve të së mërkurës.
Sulmi shënoi sulmin e parë të raportuar të SHBA-së në infrastrukturën e transportit iranian që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 8 prill.