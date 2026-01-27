Irani sekuestron 108 pajisje satelitore Starlink mes ndërprerjes së internetit

Policia e Iranit ka sekuestruar 108 pajisje interneti satelitore Starlink gjatë bastisjeve në të gjithë vendin, mes një mbylljeje pothuajse totale të internetit pas protestave antiqeveritare, tha sot një zyrtar i lartë i policisë, transmeton Anadolu.
Kreu i Policisë së Sigurisë Ekonomike të Iranit, Hossein Rahimi tha se pajisjet u zbuluan gjatë përpjekjeve për të frenuar hyrjen dhe shpërndarjen e paligjshme të pajisjeve të komunikimit të ndaluara dhe se 51 pajisje janë sekuestruar në perëndim të vendit.
Ai theksoi se autoritetet iraniane tani i klasifikojnë sistemet satelitore Starlink si pajisje “kundër sigurisë”, duke shtuar se policia do të ndërmarrë veprime të forta dhe të pakompromis kundër kujtdo që gjendet duke zotëruar ose shpërndarë pajisjet.
Rahimi nuk dha detaje mbi dënimet e mundshme ose nëse janë bërë arrestime, duke theksuar se operacionet e zbatimit të ligjit do të vazhdojnë.
Autoritetet iraniane kanë vendosur një ndërprerje të internetit që përfshiu vendin muajin e kaluar pas një vale protestash antiqeveritare, të shkaktuara nga një zhvlerësim i ndjeshëm i monedhës vendase dhe një krizë ekonomike në përkeqësim.
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian pranoi zemërimin publik dhe u zotua të punojë për të përmirësuar kushtet.