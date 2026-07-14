Irani: SHBA-ja nxiti dy supertankerë të përdornin “rrugë të paligjshme” përpara se të goditeshin në Hormuz

Irani tha sot se ushtria amerikane inkurajoi dy supertankerë të përdorin një rrugë të paautorizuar në Ngushticën e Hormuzit përpara se anijet të goditeshin dhe të çaktivizoheshin, transmeton Anadolu.
Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha në një deklaratë se forcat amerikane kishin kërkuar nga disa anije që të përpiqeshin të kalonin përmes asaj që e përshkroi si një rrugë të paligjshme në rrugën ujore strategjike.
Sipas deklaratës, dy supertankerët fikën sistemet e tyre të navigimit dhe injoruan paralajmërimet e përsëritura nga Qendra e Kontrollit të Sigurisë Detare të Ngushticës së Hormuzit, duke vënë në rrezik trafikun e tjerë detar.
Marina e IRGC-së tha se anijet më pas u përpoqën të përdornin një rrugë të minuar përpara se të goditeshin dhe të dilnin jashtë shërbimit. Ai nuk tha se çfarë i goditi cisternat dhe as mori përgjegjësinë për incidentin.
Forca paralajmëroi se bashkëpunimi me SHBA-në dhe përpjekjet për të përdorur rrugën e minuar do të shkaktonte dëme të mëtejshme, do të vononte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe do të thellonte krizën globale të energjisë.
Disa depo municionesh, një qendër komunikimi satelitor dhe një ndërtesë që strehon forcat amerikane në bazën “Juffair” në Bahrein u shënjestruan në valën e dytë të operacionit “Nasr-2”.
Në një deklaratë të veçantë, IRGC-ja tha se shkatërroi një radar “Patriot”, radarin e kontrollit ajror të Flotës së Pestë të Marinës së SHBA-së dhe një sistem radar të paralajmërimit të hershëm C-RAM në Bahrein.
Ndërkohë, Ministria e Brendshme e Bahreinit u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndrojnë të qetë dhe të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt.