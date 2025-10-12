Irani thotë se është ftuar në samitin për Gazën në Egjipt

Teherani ka konfirmuar se ka marrë një ftesë zyrtare nga Kajro për të marrë pjesë në samitin për Gazën që do të zhvillohet në Sharm el-Sheikh, raportojnë mediat shtetërore iraniane — pa bërë të ditur nëse një përfaqësues do të marrë pjesë.

Gjatë një mbledhjeje të kabinetit, ministri i Jashtëm Abbas Araghchi njoftoi qeverinë për ftesën që Egjipti i ka dërguar presidentit Masoud Pezeshkian.

Sipas agjencisë shtetërore IRNA, pasi Irani kishte refuzuar fillimisht një ftesë, Egjipti dërgoi një tjetër.

“Pas refuzimit fillestar të Iranit, një ftesë e mëvonshme iu drejtua ministrit të jashtëm,” raportoi IRNA, pa sqaruar nëse Araghchi do të marrë pjesë në samit. /mesazhi

