IRGC: Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa SHBA-ja të përmbushë angazhimet e saj

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha të mërkurën se Ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet derisa SHBA-a të pranojë kushtet e Teheranit dhe të kthehet në memorandumin e mirëkuptimit të arritur më parë midis dy vendeve, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i IRGC-së, Hossein Mohibi, i bëri komentet në një konferencë shtypi në provincën qendrore të Isfahanit.
“Nëse SHBA-ja ndalon pengesat e saj dhe kthehet në memorandum, ne mund të rihapim Ngushticën e Hormuzit brenda kornizës së mirëkuptimit të arritur”, tha Mohibi.
“Nëse SHBA-ja nuk i pranon kushtet tona, Ngushtica e Hormuzit në asnjë rrethanë nuk do të rihapet”, shtoi ai.
Sipas zëdhënësit të IRGC-së, ngushtica mbetet nën kontrollin iranian dhe asnjë “anije ushtarake armike” nuk është aktualisht e pranishme në ujërat e saj.
Ai gjithashtu deklaroi se të gjitha anijet armiqësore tani ishin të paktën 400 kilometra larg ngushticës, duke theksuar se asnjë anije nuk mund të kalojë përmes rrugës ujore pa lejen e shprehur të Teheranit.
Mohibi tha se Irani kishte hyrë në bisedime me Omanin një muaj më parë dhe se të dy palët kishin arritur mirëkuptime të pranueshme për të dyja palët.
Bisedimet, shtoi ai, kishin arritur mirëkuptim në lidhje me pjesën e secilit vend në ujërat e ngushticës dhe të ardhurat nga tranziti që lidhen me rrugën ujore.
Mohibi akuzoi gjithashtu Washingtonin për pengim të procesit, duke thënë se kjo ka vonuar përparimin drejt arritjes së një marrëveshjeje.
Të martën, zëvendësministri i Jashtëm iranian, Kazem Gharibabadi, tha se Teherani dhe Omani kishin rënë dakord për një rrugë tranziti të përkohshme prej shtatë miljesh përmes Ngushticës së Hormuzit, ndërsa theksoi se marrëveshja nuk përbënte një rihapje të rrugës ujore.
Ai shtoi se bisedimet e mëtejshme do të mbaheshin për të përcaktuar një rrugë të përhershme, duke vënë në dukje se çdo rihapje e ngushticës mbeti e kushtëzuar nga përmbushja e angazhimeve të Washingtonit sipas memorandumit të Islamabadit.
Në mes të qershorit, Irani dhe SHBA-ja – me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit – nënshkruan një memorandum mirëkuptimi prej 14 pikash në Islamabad.
Memorandumi përfshinte dispozita për përfundimin e armiqësive, rihapjen e ngushticës, heqjen e bllokadës detare të SHBA-së dhe fillimin e një procesi negocimi 60-ditor.
Teherani ka akuzuar SHBA-në për dështimin në zbatimin e dispozitave kryesore të memorandumit, duke këmbëngulur se ngushtica nuk do të rihapet plotësisht derisa Washingtoni të përmbushë angazhimet e tij.