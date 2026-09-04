Irritimi i Melonit: “Si është e mundur kjo?”

Rasti me një bangladeshas që ka tronditur shoqërinë italiane
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni reagoi ashpër pas vendimit të gjykatës për të liruar një burrë 42-vjeçar nga Bangladeshi i dyshuar për sulm seksual ndaj një vajze 13-vjeçare.
Çështja ka shkaktuar reagime të nxehta në Itali pasi i dyshuari, i cili u arrestua për sulmin e dyshuar, u lirua nga paraburgimi pas vetëm dy ditësh.
Sipas hetimit, vajza shkoi në një dyqan në periferi të Torinos për të blerë ushqime për vëllezërit e motrat e saj më të vegjël. Prokuroria pretendon se një burrë e joshi atë në pjesën e prapme të ndërtesës, ku dyshohet se ndodhi sulmi seksual.
Vajza më pas u kthye në shtëpi duke qarë dhe i tregoi nënës së saj se çfarë kishte ndodhur.
I dyshuari u arrestua, por u lirua pas afërsisht 48 orësh.
Sipas arsyetimit të gjyqtarëve, gjatë procedurave ai bashkëpunoi me policinë, tregoi pendim dhe shprehu keqardhje për atë për të cilën dyshohej.
Prokuroria njoftoi një ankesë kundër vendimit për lirimin e tij.
Çështja ka shkaktuar reagime të forta nga publiku italian, si dhe nga udhëheqja politike e vendit.
Meloni po kërkon një rishikim të çështjes
Kryeministrja Giorgia Meloni kritikoi publikisht vendimin e gjykatës dhe kërkoi një shqyrtim shtesë të çështjes.
Sipas informacionit të disponueshëm, qeveria e saj ka filluar një procedurë për të verifikuar rrethanat në të cilat i dyshuari u lirua.
“Një vajzë 13-vjeçare doli nga shtëpia për të blerë diçka për vëllezërit dhe motrat e saj. Ajo hyri në dyqan dhe doli plotësisht e shkatërruar. Burri u arrestua, prokuroria kërkoi paraburgim. Dy netë. Dhe pastaj ai u lirua”, tha Meloni.
Vëmendje e veçantë iu kushtua informacionit se, sipas hetuesve, i dyshuari u përpoq të lidhej me një grua të rritur para sulmit të supozuar ndaj vajzës.
Incidentet e supozuara duhet të konfirmohen edhe nga pamjet e kamerave të sigurisë. /tesheshi